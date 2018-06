Migranti, il premier maltese Muscat: "Lifeline avrà il permesso di attraccare"

La Lifeline avrà il permesso di attraccare oggi nei porti di Malta. Ad annunciarlo è stato il premier maltese Muscat nel corso di una conferenza stampa, dopo che nelle ultime ore la ong aveva fatto sapere su Twitter di aver ricevuto il permesso di entrare nelle acque territoriali dell'isola per cercare riparo dalle avverse condizioni meteo, ma nessun accesso ai suoi porti.

"Dobbiamo accertare il numero delle persone a bordo, il loro profilo, chi cerca asilo e chi è un migrante economico, il numero dei minori non accompagnati", ha fatto sapere il premier, ma è ancora "presto per i dati sulla ricollocazione dei migranti" a bordo della nave Lifeline. Nel corso della conferenza stampta, Muscat ha detto: "Abbiamo promesse da ogni stato membro che li accoglierà secondo la sua capacità, ma ora non voglio indicare numeri", anche se finora sono otti i Paesi Ue che hanno accettato le eventuali ricollocazioni sul loro territorio dei migranti a bordo della nave Lifeline. Oltre alla stessa Malta, hanno accettato di accogliere i migranti della Lifeline anche Italia, Olanda, Belgio Lussemburgo, Portogallo, Irlanda e Francia, ha detto Muscat, ringraziando i governi di questi Paesi. Anche la Germania, ha fatto sapere il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, accetterà una quota di migranti della Lifeline, a patto che la nave della ong venga posta sotto sequestro.

La colpa di quanto accaduto "ricade sul capitano", ha sottolineato, perché "ha ignorato le leggi internazionali". Al contrario di quanto rivendicato dalla ong, le autorità olandesi hanno negato che la nave sia registrata nei Paesi Bassi, ha detto Muscat. "La nave è solamente stata comprata in Olanda", ha detto il premier, anticipando che "ci sarà un'inchiesta". "Abbiamo sempre pensato che la nave fosse registrata (in Olanda, ndr) e ora abbiamo la conferma che non è così", ha detto Muscat, ricordando che da diversi mesi è in vigore un codice di condotta delle ong voluto dall'Italia.

La #Lifeline sta entrando a Malta. È una grande vittoria per l'Italia che può diventare un vittoria per tutta l'Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 27 giugno 2018

La nave, con a bordo 234 migranti raccolti in prossimità delle coste libiche, si trovava da giorni nelle acque a largo dell'isola.

All'alba, sempre su Twitter, Lifeline aveva fatto richiesta tramite il capitano Claus-Peter Reisch di "ingresso nelle acque maltesi per cercare riparo rispetto alla situazione meterologica delle prossime ore", mentre "a bordo molte persone soffrono il mare".

"Un giorno fa è arrivata la notizia che siamo autorizzati ad entrare a Malta, ma non abbiamo ancora ottenuto l'approvazione. Chiediamo ora se siamo autorizzati a proteggerci almeno dalle alte onde e dal forte vento al largo della costa maltese", aveva scritto la ong su Twitter.

Vor 1 Tag kamen die Eilmeldungen, dass wir auf Malta einlaufen dürfen, aber wir haben noch immer keine Genehmigung.

Wir fragen nun, ob wir uns wenigstens vor den hohen Wellen & dem starken Wind vor der maltesischen Küste schützen dürfen. Sehr viele sind seekrank. #lifeline #malta pic.twitter.com/yzHI5xhdqz — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 27 giugno 2018

Il co-fondatore e portavoce della ong, Axel Steier, aveva attaccato in precedenza il ministero dell'Interno tedesco Horst Seehofer. Secondo Steier, a far ritardare l'ingresso della nave nel porto di Malta era stato il no della Germania all'accordo raggiunto che prevedeva che fosse Valletta ad accogliere i migranti, per poi disporne la redistribuzione in altri Paesi europei.

"Agisce come una versione tedesca del collega italiano Salvini - ha scritto Steier in un comunicato, riferendosi a Seehofer - e rende il governo tedesco complice della mancata assistenza a persone in pericolo. Se la situazione a bordo della nave subirà un'escalation a causa delle condizioni di sfinimento e debolezza delle persone a bordo, e del peggioramento del tempo, Seehofer ne avrà piena responsabilità".

Diverse ong italiane e maltesi hanno diffuso un comunicato per stigmatizzare quanto sta avvenendo nel Mediterraneo: