Locana, il borgo che non vuole sparire: 9mila euro alle famiglie se si trasferiscono lì

Tremila euro all'anno a famiglia, per un massimo di tre anni, alle coppie con figli minori che decidono di trasferisi in paese e iscrivono almeno un figlio alle scuole locale. E' la proposta del comune di Locana, piccolo centro in provincia di Torino, nel territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Per poter beneficiare del bonus, chiamato "Tutti a scuola a Locana", le famiglie dovranno dimostrare di disporre di un reddito minimo di 7mila euro all'anno e di risidere in Italia da almeno cinque anni.

La decisione è stata presa dall'amministrazione per combattere il fenomeno dello spopolamento. Tutto questo infatti è stato pensato perr cercare di evitare che la popolazione di Locana, cali ulteriormente. Come ricorda TorinoToday, in dieci anni infatti, dai 1708 abitanti del 2007, per via di un diminuzione delle nascite, gli abitanti sono scesi a 1450. E pensare che all'inizio del 900 erano 6mila.

La speranza dell'amministrazione è che arrivino almeno una decina di famiglie: è stato previsto infatti un finanziamento massimo di trenta mila euro all’anno.