Lombardia, i sindaci al governo: "Chiudere tutto per 15 giorni tranne farmacie e alimentari"

Chiudere per due settimane per l'intera giornata i bar, i ristoranti, le gelaterie e tutte le attività commerciali e artigianali e dei mercati, consentendo soltanto il servizio a domicilio e con l'unica eccezione dei generi alimentari. E' la prima richiesta che i sindaci dei capoluoghi di provincia della Lombardia chiedono in una lettera-appello al Governo.

Tra le richieste al Governo figurano anche "la chiusura degli uffici e servizi pubblici, salvo quelli che adottano la modalità di lavoro Smart Working e salvo il mantenimento delle funzioni essenziali, a titolo di esempio: servizi sociali, raccolta rifiuti, polizia locale" nonché "la chiusura delle attività professionali e di impresa che non facciamo ricorso integrale allo Smart Working, salvo le attività ritenute fondamentali per la produzione di beni e servizi primari e le aziende a ciclo continuo e relativa filiera, purché adottino rigorosi controlli e presidi sanitari.

"Stiamo ancora ragionando con il governo perché riteniamo che scelte così vadano fatte in modo coordinato con il governo, abbiamo finito un incontro mezz'ora fa e il governo si è riservato di darci qualche risposta. Domani ci risentiremo e vedremo quali decisioni intende prendere il governo altrimenti faremo le nostre valutazioni". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa a Milano sull'emergenza Coronavirus.

"Anche Sala ha firmato la lettera"

Poi, replicando a chi gli chiedeva se anche il sindaco di Milano avesse firmato la lettera dei sindaci lombardi inviata all'esecutivo, Fontana ha detto: "Sì, anche Sala si è dichiarato d'accordo a sottoscrivere la lettera". Quanto all'ipotesi di fermare i mezzi pubblici, Fontana ha spiegato: "I trasporti credono siano collegati all'attività. Nel momento in cui si ritiene che alcune attività debbano andare avanti anche i trasporti devono necessariamente andare avanti".