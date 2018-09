Lotteria Italia 2018, al via la vendita dei biglietti: quest'anno si vince tutti i giorni

E' la lotteria più attesa, quella "nazionalpopolare" per eccellenza. Sarà abbinata alla trasmissione televisiva della Rai “Soliti Ignoti – Il ritorno” la Lotteria Italia 2018. I biglietti saranno messi in vendita da lunedì 10 settembre 2018 e l’estrazione finale come da tradizione avrà luogo il 6 gennaio 2019, nella serata dell'Epifania.

Biglietti Lotteria Italia 2018

Il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è di euro 5,00. I biglietti saranno suddivisi in 20 serie di 500.000 biglietti ciascuna (A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z). Se nel corso della manifestazione, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisa la necessità, verranno emesse ulteriori serie. Sul biglietto è presente un’area ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, contraddistinta dalla scritta “Gratta qui”. Nell’area si trova un codice di 10 cifre, che dovrà essere utilizzato per la partecipazione all’assegnazione dei premi nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il ritorno”.

Premi Lotteria Italia 2018

Quanti sono i premi previsti? La "mass premi" per l’estrazione finale della lotteria può essere ripartita in più categorie, ricordo Agimeg. I premi di prima categoria sono stabiliti nel numero di cinque; il primo premio della prima categoria è di euro 5 milioni. L’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l’importo degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti. La vendita al pubblico può essere effettuata fino alle ore 21,00 del giorno 6 gennaio 2019. Nella Lotteria nazionale “Italia” – 2018 è prevista l’assegnazione di premi che vengono comunicati, dal 5 ottobre al 14 dicembre 2018, nel corso della trasmissione di Raiuno “Soliti Ignoti – Il ritorno”, in onda il venerdì dalle ore 21,00 alle ore 21,30. Nella Lotteria nazionale “Italia” – 2018 è, inoltre, messo in palio un premio giornaliero da 10.000,00 euro che viene assegnato dal lunedì al giovedì e il sabato, a decorrere da lunedì 1 ottobre 2018 fino a sabato 15 dicembre 2018.

Come riscuotere i premi

Per il pagamento dei premi della Lotteria Italia, i biglietti vincenti integri ed in originale, devono essere presentati all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., Viale del Campo Boario 56/D, – 00154 Roma, o fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti possono essere presentati, altresì, presso uno sportello di Intesa Sanpaolo; in tal caso la Banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed in originale, ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al possessore apposita ricevuta. Le richieste di pagamento di tutti i premi devono pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale dell’estrazione dei premi. Nella scorsa edizione il biglietto vincente da 5 milioni di euro fu venduto all’Autogrill La Macchia Ovest di Anagni (FR). In tutto furono venduti circa 8,6 milioni di biglietti.