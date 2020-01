Estrazione Lotteria Italia 2019 2020, l'elenco completo dei biglietti vincenti

Lotteria Italia, termina l'attesa per conoscere i biglietti vincenti: con l'Epifania arriva l'appuntamento con la lotteria più attesa dagli italiani: la Lotteria Italia. La lotteria nazionale è collegata alla trasmissione televisiva della Rai "Soliti Ignoti" e in diretta tv verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro.

Lotteria Italia 2019 2020: i biglietti vincenti di prima categoria

A partire dalle 20:30 di lunedì 6 gennaio 2020 conosceremo i biglietti vincenti delle lotteria italia 2019 2020: su questa pagina in tempo reale gli aggiornamenti sui numeri delle matrici che daranno diritto ai fortunati vincitori ad aggiudicarsi i premi di prima categoria.

Sono in tutto cinque i premi di prima categoria, il primo dei quali si aggiudicherà 5 milioni di euro. I cinque biglietti verranno abbinati a cinque personaggi famosi che si sfideranno e determineranno l'ordine dei 5 premi, a seconda di come si classificheranno.

Lotteria Italia 2019 2020: i biglietti vincenti di seconda categoria

A partire dalle 20:30 di lundì 6 gennaio 2020 conosceremo i biglietti vincenti delle lotteria italia 2019 2020: su questa pagina in tempo reale gli aggiornamenti sui numeri delle matrici che daranno diritto ai fortunati vincitori ad aggiudicarsi i premi di seconda categoria.

Lotteria Italia 2019 2020: i biglietti vincenti di terza categoria

A partire dalle 20:30 di lundì 6 gennaio 2020 conosceremo i biglietti vincenti delle lotteria italia 2019 2020: su questa pagina in tempo reale gli aggiornamenti sui numeri delle matrici che daranno diritto ai fortunati vincitori ad aggiudicarsi i premi di terza categoria.

Attenzione: si può vincere anche prima del 6 gennaio 2020. Infatti ai biglietti cartacei è allegato un tagliando che consente la partecipazione all'attribuzione di premi giornalieri. In particolare hanno già vinto ben 10mila euro questi settantacinque fortunati giocatori.

In caso la dea bendata abbia deciso di baciare voi e la vostra famiglia, per riscuotere i premi della Lotteria Italia 2019-2020 si può scegliere tra due modalità.

Lotteria Italia 2019-2020, come riscuotere i biglietti vincenti

I biglietti vincenti integri ed in originale, devono essere presentati all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., Viale del Campo Boario 56/D, - 00154 Roma, o fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I biglietti possono essere presentati, altresì, presso uno sportello della banca Intesa Sanpaolo; in tal caso la banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed in originale, ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al possessore apposita ricevuta.

Ricordiamo che i premi dovranno essere reclamati attraverso la presentazione del biglietto o del promemoria di gioco secondo le modalità previste, entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2019.

Di regola il pagamento avviene entro 45 gg dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita.

Il premio può essere reclamato solo e unicamente dietro presentazione del bigliett o integro e in originale, quindi in caso di smarrimento il premio non potrà essere pagato.