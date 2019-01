Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti. Caccia al fortunato: "Forse una persona di passaggio"

Chi è il fortunato possessore del biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2018 - 2019? Per ora ovviamente non si possono fare che ipotesi. Il biglietto vincente, (Serie G 154304), è stato venduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Ma non è detto che il fortunato sia una persona del luogo, dal momento che il tagliando è stato venduto in un'area di servizio dell'autostrada A3 Napoli-Reggio Calabria. Anche il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, commentando all'Adnkronos la notizia della vendita del biglietto vincente, ha espresso dei dubbi sul fatto "che abbia vinto un cittadino salese".

Lotteria Italia, parla il sindaco di Sala Consilina

Secondo il primo cittadinio"è più probabile che il biglietto sia stato acquistato da qualcuno di passaggio. Ma - ha scherzato il sindaco - nei prossimi tempi noterò se qualche nostro concittadino avrà completamente cambiato il suo livello qualitativo di vita. Quel che è certo è che non sono io il vincitore, non si può vincere se non si gioca".

Il primo premio? "Forse il fortunato tornava a casa per le vacanze"

Il sindaco ha poi osservato che il biglietto vincente dovrebbe essere stato venduto nella stazione di servizio in direzione sud, dove si viaggia verso Basilicata e Calabria. "Magari è stato qualcuno che lavora al Nord e che è tornato a casa per le vacanze di Natale. Chissà, ora magari è in condizione di non dover più fare il viaggio inverso e restare nella terra nella quale è nato".

In ogni caso la soddisfazione resta: "Fa un immenso piacere pensare che siano stati vinti qui i 5 milioni del primo premio e 50mila euro del premio di consolazione, significa che la fortuna ogni tanto bacia anche delle località non di primo piano mediaticamente parlando. Anche per noi è un momento di pubblicità e promozione del territorio, ci sarà curiosità e ci prepariamo a qualche giornata di attenzione, ora scatterà sicuramente la caccia al vincitore",

Lotteria Italia, i premi di prima categoria

Ma dove sono stati acquistati gli altri tagliandi fortunati? Come dicevamo sopra, il premio da 5 milioni di euro è andato al tagliando G 154304 venduto a Sala Consilina (Salerno). In Campania sono finiti anche il secondo e il terzo premio: 2,5 milioni sono andati al tagliando E 449246 venduto a Napoli, in piazza Umberto Principe. Il terzo premio è finito a Pompei: il biglietto vincente è il numero E 265607.

Il quarto premio, da 1 milione di euro, è stato vinto a Torino (P 386971).

Il premio da 500mila euro a Fabro (Terni) con il biglietto F 075026.

Lotteria Italia 2018-2019: dove sono finiti i premi di seconda categoria

I numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno sono:

I 274888OSTRA (Ostra Vetere, Ancona);

F 498108 (Vallata, Avellino);

F 390919 (Rimini);

R 314320 (Roma);

O 147211 (Torino);

C 145861 (Bagno a Ripoli, Firenze);

A 287738 (Isola Rizza, Verona);

D 306495 (Milano);

C 287214 (Rovato, Brescia);

C 368903 (Ardea, Roma);

A 173041 (Roma);

D 110210(Rende, Cosenza);

M 377086 (Milano);

L 128274 (Sestri Levante, Genova);

D 110125 (Guidonia Montecelio, Roma);

D 086101(Messina);

B 374738 (Rozzano, Milano);

D 364954 (Roma);

P 350392 (Verbania);

E 104858 (Zola Predosa, Bologna);

C 166463 (Riccione, Rimini);

M 393499 (S. Zenone al Lambro, Milano);

O 368802 Frascati (Roma);

D 288046 (Siror, Trento);

G 124020 (Modena);

F 236454 (Monterotondo, Roma);

F 393220 (Napoli);

A 020572 (Pescara);

E 164072 (Sala Consilina, Salerno);

F 311760 (Milano);

P 001813 (Ravenna);

G 290743 (Sesto San Giovanni, Milano);

C 373341 (Arese, Milano);

R 433509 (Roma);

R 098556 (Pietrasanta, Lucca);

M 083822 (Roma);

C 422166 (Venezia);

O 160746 (Milano);

I 094754 (Antrodoco, Rieti);

G 173049 (Siracusa);

A 029829 (Pescara);

D 127008 (Zola Predosa, Bologna);

F 420147 (Giarre, Catania);

C 381115 (Roma);

P 472937 (Castelvetrano, Trapani);

Q 121038 (Trapani);

D 202580 (Roma);

C 121622 (Roma);

D 486715 (Valmontone, Roma);

Q 160562 (Rescaldina, Milano).

Premi di terza categoria, tutti i biglietti vincenti.

(Foto in alto: l'edicola di Ciro Maniglia (S) in piazza Principe Umberto, dove e' stato vinto il secondo biglietto fortunato della lotteria Italia, Napoli, 7 gennaio 2019. ANSA/CESARE ABBATE).