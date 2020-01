Lo "strano" caso dei biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti nello stesso posto

La vicenda è oltremodo curiosa e il caso è arrivato addirittura in parlamento. "Quali verifiche di competenza sono state attivate con riguardo a quanto esposto in premessa e, qualora trovasse conferma l’ipotesi di alterazione dell’estrazione, si intende promuovere una modifica delle procedure ed in che termini?”. Lo chiedono, con un’interrogazione a risposta scritta presentata alla Camera, i deputati della Lega Centemero, Tarantino, Bianchi, Bitonci, Cavandolo, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Alessandro Pagano al Ministro dell’economia e delle finanze.

In realtà non risulta che ci sia stato alcun tipo di irregolarità. Per i Monopoli è tutto regolare, non è possibile alcun tipo di manipolazione e si sono già detti più che disponibili a consegnare i video delle estrazioni. Nelle palline è infatti presente un chip di lettura che non è controllabile a distanza: impossibile manipolare alcunché.

Ferno (Varese), tre biglietti vincenti "quasi consecutivi"

Di che cosa si tratta? I deputati lo spiegano nel dettaglio: "I premi dei tre biglietti della Lotteria Italia 2019, da 20 mila euro ciascuno, venduti a Ferno (Varese), presso il terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa sono divenuti un vero e proprio caso, anche sul piano legale a seguito della formale istanza, presentata dal Codacons, ai Monopoli di Stato e alla Guardia di finanza "affinché sia sospesa l’aggiudicazione dei premi in attesa delle dovute verifiche".

"A sollevare dubbi sulla fortuna - si legge ancora - è la circostanza che i tre biglietti sono pressoché consecutivi: hanno la stessa serie e i primi cinque numeri uguali – P474343, P474346, P474348 – un caso che, secondo le leggi della probabilità, può verificarsi una volta su 2,6 miliardi di miliardi; alla più che singolare coincidenza va aggiunto che anche un altro biglietto vincente è stato venduto a Malpensa: quello che formalmente risulta venduto a Somma Lombardo, nel cui territorio ricade il terminal 2. In entrambi i casi, la vendita è riconducibile ad un’unica società di gestione di negozi".

Le associazioni dei consumatori chiedono controlli e verifiche

Per le associazioni dei consumatori è necessario chiedere controlli e verifiche alle autorità competenti "perché, laddove non fosse tutto riconducibile al caso, ma si palesasse una qualche ipotesi di truffa, allora tutte le estrazioni del 6 gennaio potrebbero risultare viziate"; pur avendo presenziato alle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia e non aver rilevato alcun intoppo, lo stesso Codacons riconosce nella sorte di Ferno "un caso matematicamente impossibile che fa sorgere legittimi dubbi".

Al momento si tratta solo e soltanto di sospetti campati per aria, è bene ribadirlo ancora una volta: non risulta alcuna irregolarità.

Il punto non è la concentrazione dei biglietti vincenti in un solo Comune: certo, è raro ma può accadere, Ferno ospita l'aeroporto internazionale di Malpensa, dove transitano centinaia di migliaia di persone: l'attenzione di chi ha portato il caso alla ribalta sta nella successione dei biglietti vincenti, tre numeri qausi consecutivi, di sicuro nella stessa matrice: P474343, P474346, P474348. È l'imprevedibilità della dea bendata.