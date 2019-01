Lotteria Italia, i biglietti vincenti dei premi di seconda categoria

Questa sera, Domenica 6 gennaio 2019 saranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018. Today.it seguirà l'estrazione della Lotteria Italia in diretta e su questa pagina a partire dalle 20:35 saranno pubblicati tutti i biglietti vincenti.

I vincitori della Lotteria Italia verranno annunciati come di consueto nel corso della trasmissione Rai "Soliti ignoti". Durante la diretta saranno svelati i biglietti vincenti, ma si tratterà solamente del vincitore del primo premio da 5 milioni di euro e dei premi di prima categoria.

Lotteria Italia, premi di seconda categoria

I premi di seconda categoria della Lotteria Italia verranno stabiliti dal Comitato, nel numero e nell’importo. I numeri di serie dei biglietti vincenti dei premi di seconda categoria saranno pubblicati su questa pagina a partire dalle ore 20:35 contestualmente all'estrazione effettuata in seduta pubblica presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

Quindi non resta che attendere. E in bocca al lupo a tutti coloro che hanno tentato la sorte.

Lotteria Italia, i vincitori dei premi di seconda categoria

-- su questa pagina in diretta a partire dalle 20:35 --

Per chi non ha trovato fortuna con i premi di prima categoria della Lotteria Italia e neppure con i premi di seconda categoria esiste sempre una sorta di premio di consolazione, i premi di terza categoria: sono le decine di premi distribuiti a pioggia che, seppure di più piccola entità, potranno portare sempre un po' di serenità per l'inizio del nuovo anno.

Ricordiamo che sono già stati estratti alcuni biglietti vincenti comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti - Il Ritorno” nelle scorse settimane. Si tratta dei vincitori dei premi giornalieri che si sono già spartiti 770.000 euro in totale.

Ecco quindi l'elenco dei 66 vincitori di premi giornalieri che portano a casa chi 10mila e chi 20mila euro.