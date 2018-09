Pensa a quattro numeri, gioca tre euro e ne vince migliaia: quando la ruota gira...

Un 7 Doppio Oro da 22.500 euro premia un fortunato giocatore di Rovato, in provincia di Brescia, che ha giocato 4,50 euro su un'estrazione frequente del 10eLotto. Nell'ultimo concorso sono state centrate anche quattro vincite da 20mila euro: un 7 Doppio Oro a Bargagli (CE), un 9 a Ceva (CN), un altro 9 a Ferentino (FR) e un 8 Doppio Oro a Mesola (FE).

A Varese una quaterna da 62.750 euro

Finisce a Venegono Superiore la vincita più alta ottenuta con il Lotto nel concorso dell’11 settembre 2018. Un giocatore ha centrato una quaterna (sei ambi e quattro terni) da 62.750 euro grazie a una giocata di tre euro, sulla ruota di Bari con i numeri 15-25-27-52. Mentre 50.596 euro sono stati vinti a Pramaggiore (VE) con una giocata complessiva da 5 euro con LottoPiù sulla Ruota di Venezia sui numeri 1-2-4-24-68.

Superenalotto, jackpot da quasi 38 milioni

Intanto il Superenalotto continua a correre e per il secondo appuntamento della settimana vale 37,8 milioni di euro, attualmente il jackpot più alto d’Europa: la sestina vincente del Superenalotto sfugge dallo scorso mese di giugno.

Da inizio anno sono stati centrati due ‘6’, uno a Caltanissetta e uno con la Bacheca dei Sistemi per un totale di 181,5 milioni di euro. Negli USA invece sempre in corsa Megamillions e Powerball, che mettono in palio rispettivamente 227 e 132 milioni di dollari, circa 195 e 114 milioni di euro.

Lotto, l'estrazione del 11/09/2018

Bari 15 25 27 76 52 Cagliari 44 45 71 18 22 Firenze 6 25 21 64 13 Genova 87 64 88 31 79 Milano 67 47 79 84 13 Napoli 87 8 3 51 29 Palermo 5 2 4 61 6 Roma 1 77 40 12 8 Torino 79 76 63 75 35 Venezia 2 68 66 1 4 Nazionale 52 20 33 9 23

Superenalotto, la combinazione vincente

Questa è la combinazione vincente del Superenalotto numero 109 di martedì 11 settembre: 59, 61, 63, 65, 71, 84. Numero Jolly: 12. Numero SuperStar: 23.