Lotto col botto: sbanca con 4 euro e 4 numeri

E' un inizio del 2019 carico di fortuna per un giocatore del Lotto di Tufino, in provincia di Napoli, che nel primo concorso dell’anno ha centrato una vincita di 133.500 euro per effetto di una quaterna sui numeri 1-14-20-21 della ruota partenopea, a fronte di una giocata complessiva di 4 euro. Finisce invece a Ruvo di Puglia (Bari) la vincita più alta conseguita al Lotto nel concorso di giovedì 3 gennaio 2019, pari a 90mila euro per effetto di un terno secco giocato sulla ruota di Bari sui numeri 14-17-50. Seconda vincita in classifica centrata a Vezzano Ligure (La Spezia) da 25.800 euro grazie ad una quaterna realizzata mettendo in gioco cinque numeri sulla ruota di Genova, mentre al terzo posto ancora la Puglia con i 14mila euro vinti a Barletta con un terno. Il 10eLotto premia invece Pomezia, alle porte di Roma, con due vincite da 100mila euro ciascuna ottenute con un’estrazione frequente. Terzo posto per i 50mila euro vinti a Ghemme (in provincia di Novara) ancora grazie a un’estrazione frequente.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti

In attesa dell'estrazione di stasera sabato 5 gennaio 2019, di seguito i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 3 gennaio 2019 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Estrazione n°2 del 03/01/2019 NAZIONALE 60 57 3 46 76 BARI 49 50 14 17 56 CAGLIARI 73 18 57 21 5 FIRENZE 23 47 34 44 76 GENOVA 20 47 19 29 23 MILANO 19 9 66 7 56 NAPOLI 56 85 26 60 8 PALERMO 68 37 17 59 26 ROMA 60 63 47 82 25 TORINO 16 3 66 86 27 VENEZIA 82 41 43 74 20

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti del 3 gennaio 2019

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti giovedì 3 gennaio 2019

1 35 52 56 64 70

Jolly 79 Superstar 69

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di giovedì 3 gennaio

Tutti i numeri vincenti dell'estrazione del 10eLotto di giovedì 3 gennaio 2019.

3 9 14 16 18 19 20 23 37 41 47 49 50 56 60 63 68 73 82 85

Numero Oro 49 Doppio Oro 49 50

L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.