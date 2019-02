Lotto, che colpo: gioca 5 euro e brinda

Si fa festa a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, con il gioco del Lotto. Nell'ultima estrazione, quella di sabato 16 febbraio 2019 - come informa l'agenzia specializzata Agimeg - è stata centrata una vincita da quasi 51mila euro, la più alta dell'ultimo concorso. Il colpo è arrivato grazie ad una giocata da cinque euro complessivi, sui numeri 3-8-13-73-78 sulla ruota di Venezia. Il fortunato, o la fortunata, ha indovinato sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Si brinda anche a Oppeano, in provincia di Verona, dove con una giocata da quattro euro su tutte le ruote sono stati vinti oltre 21mila euro. A Erba, in provincia di Como, la terza vincita più alta di sabato: 19.500 euro con tre ambi e un terno sulla ruota di Milano. Ricordiamo che, per quanto riguarda il Lotto, la tassazione per le vincite è stata aumentata all'8% dal 1° ottobre del 2017, mentre prima era al 6%. Come per Gratta e Vinci e SuperEnalotto, viene tassata soltanto la parte eccedente ai 500 euro di vincita (per approfondire: Tassa sulla fortuna, quanto va allo Stato quando giochiamo).

(Lotto, foto archivio Ansa)

Ultima estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Con un 5 Doppio Oro giocato in modalità immediata, Senigallia (in provincia di Ancona) festeggia una vincita al 10eLotto da 30mila euro. Si tratta della vincita più ricca dell’ultimo appuntamento, segue un 5 Oro da oltre 11mila euro finito a Trento, mentre il podio è completato da un 6 che regala 10mila euro a Rometta (Messina). Per quanto riguarda invece il SuperEnalotto, non ci sono stati 6 né 5+1. L'ultima estrazione ha regalato la vincita di otto "5" da 29.239,44 euro. Centrato anche un "4 Stella" da 36.508,00 euro. Per la prossima estrazione del SuperEnalotto la sestina vincente mette in palio un jackpot da 107,5 milioni di euro.

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'ultima estrazione

10 17 42 59 61 80

Jolly 65 Superstar 64

Questi, invece, i numeri dell'ultima estrazione del Lotto:

Estrazione n°21 del 16/02/2019 NAZIONALE 4 43 23 45 80 BARI 28 63 65 75 58 CAGLIARI 15 66 21 36 26 FIRENZE 63 24 17 16 55 GENOVA 64 32 87 71 51 MILANO 48 42 76 45 50 NAPOLI 75 13 66 47 89 PALERMO 29 13 6 27 75 ROMA 54 36 4 73 7 TORINO 82 42 40 24 36 VENEZIA 73 86 78 3 8

10eLotto, i numeri dell'ultima estrazione