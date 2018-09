Un caffè e una schedina: la fortuna passa aspettando il treno... e che colpo

Niente 6 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 42,7 milioni di euro. Tuttavia a festeggiare dopo l'estrazione di sabato 22 settembre 2018 sono due fortunati giocatori che hanno centrato il 5 e portano a casa 97.616,63 euro ciascuno.

SuperEnalotto, l'ultima estrazione

Ecco la combinazione vincente del concorso numero 114 del 22 settembre 2018:

82 12 45 29 85 16, numero Jolly 89, Superstar 4

Superenalotto, due 5 a Verona e Teramo

Le due vincite sono state realizzate a Verona (presso il Bar Stazione in viale Stazione Porta Vescovo 6) e a Sant'Omero in provincia di Teramo (Fantasy Bar di via Nazionale 73).

Lotto, i numeri estratti su tutte le ruote

Ecco invece i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto nell'ultima estrazione del lotto, quella di sabato 22 settembre 2018.

NAZIONALE 66 75 70 74 72

BARI 54 83 53 49 52

CAGLIARI 42 31 6 10 40

FIRENZE 52 65 1 3 30

GENOVA 15 42 4 89 56

MILANO 65 10 51 11 60

NAPOLI 28 10 42 45 83

PALERMO 85 88 38 73 90

ROMA 4 67 31 15 87

TORINO 9 14 73 63 10

VENEZIA 43 55 70 12 53

10eLotto, la comibanzione vincente di Sabato 22 settembre 2018

Ecco invece i numeri estartti per il concorso di sabato 22 settembre del 10eLOTTO

01 04 06 09 10 14 15 28 31 42 43 52 53 54 55 65 67 83 85 88

NUMERO ORO: 54

DOPPIO ORO: 54 83