Lotto, gioca 1 euro e sbanca

Con una puntata da 1 euro se ne è messi in tasca oltre 300mila. Nel gioco per fortuna succede anche questo, anche se ovviamente sono molte di più le giocate che non fruttano neanche un centesimo. Il colpo fortunato a Caivano, nel Napoletano. Il giocatore, ovviamente ignoto, ha centrato una cinquina al Lotto grazie ai numeri 4-25-39-48-57. Aveva puntato cinquanta centesimi sulla cinquina e altrettanti sulla quaterna. Gli è andata bene, anzi: fin troppo bene. La vincita è di quelle che ti cambiano la vita: 306mila euro tondi.

Come spiega Agimeg, si tratta della vincita più alta del nuovo anno per quanto riguarda il concorso del Lotto.

Lotterie, la dea bendata si è fermata in Campania

E' un periodo fortunato per la Campania dal punto di vista del gioco: il secondo e il terzo premio della Lotteria Italia sono infatti finiti tra Napoli e provincia, mentre il tagliando che vale 5 milioni è stato venduto a Sala Consilina (Salerno). Inoltre giorni fa in una tabaccheria di Napoli sono stati vinti 440mila euro grazie ad un tagliando del concorso VinciCasa.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri dell'ultima estrazione

Superenalotto

I numeri estratti sono: 16 33 36 62 73 88 - jolly 48 - superstar 68

Estrazione del Lotto di sabato 12 gennaio 2019

Estrazione n°6 del 12/01/2019 NAZIONALE 40 41 68 34 38 BARI 38 63 56 55 43 CAGLIARI 60 16 78 40 42 FIRENZE 4 25 57 39 48 GENOVA 75 15 13 28 45 MILANO 69 86 78 22 19 NAPOLI 70 42 45 74 14 PALERMO 18 42 29 21 81 ROMA 51 47 55 28 8 TORINO 87 26 68 45 19 VENEZIA 73 90 72 64 27

Estrazione numeri 10eLotto di sabato 12 gennaio 2019

4 – 15 – 16 – 18 – 25 – 26 – 38 – 42 – 47 – 51 – 56 – 60 – 63 – 69 – 70 – 73 – 75 – 86 – 87 – 90

Numero Oro: 38

Doppio Oro: 38 – 63