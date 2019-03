Lotto, gioca 1,50 euro e fa festa

Una schedina da 1,50 euro per un "colpo" che gliene ha fruttati oltre 60mila. Il gioco del Lotto premia Sassuolo, nel Modenese, dove ieri è stata centrata una quaterna da 62.375 euro. Il fortunato - riferisce Agimeg - ha puntato tutto sulla ruota nazionale ed ha avuto ragione. Ovviamente in casi del genere bisogna mettere in conto anche la tassa sulla fortuna: l'8% della somma vinta finisce infatti nelle casse dello Stato. È andata bene anche ad un giocatore di Termoli, in Molise, che ha vinto 25mila euro puntando su 5 numeri sulla ruota nazionale: ne ha centrati quattro.

Per quanto riguarda il 10eLotto, la vincita più alta di giornata è finita a Piraino, nel Messinese, dove un giocatore ha indovinato nove numeri su dieci: per lui una vincita di 100mila euro tondi tondi.

E veniamo al SuperEnalotto. L'ultima estrazione - e non è una novità - non ha regalato grossi premi. Non ci sono stati né 6 né 5+1 ma solo dieci "5" da poco meno di 20mila euro e quattro "4 Stella" da 31mila euro. Il jackpot dunque diventa sempre più ricco: la sestina vincente vale ormai 124,3 milioni di euro. Si tratta del secondo jackpot al mondo e del sesto premio più alto nella storia de SuperEnalotto.