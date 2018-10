Punta 4 numeri, li becca tutti: che colpo. Lotto e SuperEnalotto, i numeri dell'ultima estrazione

Punta 4 numeri, li becca tutti e 4 sulla ruota di Palermo, portandosi a casa oltre 64mila euro per una quaterna realizzata con la combinazione 4, 13, 41, 77. E' il colpo messo a segno da un giocatore di Modena, che ha centrato la vincita più alta dell'ultima estrazione del Lotto. Con una quaterna sulla ruota Nazionale, invece, un giocatore di Maddaloni (in provincia di Caserta) si è aggiudicato 25.800 euro, il terzo posto è condiviso da due terni - con gli stessi numeri, 22, 40, 56 e sulla stessa ruota, Napoli - ognuno da 25mila euro e finiti a Giugliano e Nola (in provincia di Napoli). Il 10eLotto ha invece distribuito quattro vincite da 50mila euro ciascuna a Bitonto (Bari), Crevalcore (Bologna), Roma e San Donato Milanese (Milano). Come segnala Agimeg, restano ancora tutti nell'urna i centenari: in testa l'82 di Firenze che non viene estratto da 178 turni, seguito dal 54 di Torino (a quota 144) e dall'86 di Bari (109). Fuori dal podio il secondo centenario torinese (il 50, nell'urna da 105 concorsi), anche Roma conta adesso due centenari, il 63 (103) e il 71 (100).

Numeri ultima estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

La sestina vincente del SuperEnalotto, invece, si fa ancora desiderare. Nessun ‘6’, infatti, all'ultimo concorso. Questa la combinazione vincente estratta martedì 16 ottobre 2018: 8-13-25-50-65-72. Numero Jolly: 54. Superstar: 19. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del ‘6’ sarà di 52,5 milioni di euro.

Lotto ultima estrazione: ecco i numeri

Estrazione n°124 del 16/10/2018 NAZIONALE 66 4 72 46 7 BARI 21 59 30 39 78 CAGLIARI 29 46 71 18 27 FIRENZE 24 71 88 67 57 GENOVA 41 1 43 30 9 MILANO 42 50 78 29 53 NAPOLI 56 23 40 49 22 PALERMO 41 77 13 43 4 ROMA 37 69 30 19 74 TORINO 77 38 33 76 60 VENEZIA 6 81 82 84 57

I numeri estratti del 10eLotto