Non fa 6 ma sbanca al tabacchi: i numeri dell'ultima estrazione di Lotto e SuperEnalotto

Si fa ancora desiderare il "6" al SuperEnalotto. Il concorso di martedì 11 dicembre 2018 (combinazione 6 17 32 38 47 90 Jolly 75 SuperStar 15) si è chiuso senza il colpo grosso - e ora la sestina vincente vale 75,9 milioni - ma il secondo appuntamento della settimana ha regalato il tredicesimo "5+" del 2018, da 465mila euro: la vincita è stata realizzata a Bari, precisamente presso una tabaccheria di viale Japigia. Il premio di prima categoria è invece stato centrato due volte da inizio anno: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Per quanto riguarda il Lotto, una cinquina su tutte le ruote premia con 612.475 euro un giocatore di Buddusò, in provincia di Sassari: si tratta della vincita più alta dell’ultimo concorso e della quarta maggiore da inizio anno. I cinque numeri fortunati (10-24-32-50-66) sono quelli usciti ieri sulla ruota di Roma, la stessa ruota che regala a un giocatore della Capitale 45mila euro con un terno secco.

Ecco le combinazioni vincenti delle estrazioni di martedì 11 dicembre: i numeri del SuperEnalotto, ma anche quelli del Lotto e del 10eLotto. Questa la combinazione vincente del SuperEnalotto:

6 17 32 38 47 90

Numero Jolly: 75

Numero Superstar: 15

Qui sotto, invece, i numeri del Lotto.

Estrazione n°148 del 11/12/2018 NAZIONALE 18 82 86 10 46 BARI 3 84 73 71 40 CAGLIARI 28 78 74 20 50 FIRENZE 47 72 54 11 13 GENOVA 16 58 81 67 48 MILANO 69 61 22 41 62 NAPOLI 38 72 53 5 80 PALERMO 7 66 40 71 21 ROMA 24 66 10 32 50 TORINO 73 85 8 27 72 VENEZIA 47 55 29 52 80

Questi i numeri vincenti del 10eLotto nell'estrazione di oggi martedì 11 dicembre 2018.

Non ci sarà l'estrazione del gioco del Lotto di martedì 25 dicembre 2018, anticipata a lunedì 24 dicembre 2018. La raccolta del gioco del Lotto terminerà alle 18 e l'estrazione sarà alle 18.30. Ecco il calendario aggiornato delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto del mese di dicembre 2018 (con tutte le variazioni di date e le sospensioni):

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l'elenco delle modifiche alle date delle estrazioni del SuperEnalotto per l'anno che viene: l'estrazione di martedì 1 gennaio 2019 risulta posticipata a giovedì 3 gennaio 2018; quella del 3 gennaio 2019 sarà effettuata sabato 5 gennaio 2019; quella di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019.