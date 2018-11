Lotto e SuperEnalotto, tutte le informazioni sulla prossima estrazione

Quando ci sarà la prossima estrazione di novembre 2018 per i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto? Nessuna estrazione giovedì 1 novembre per i tre giochi tradizionali, per via della festa di Ognissanti. E' stato quindi tutto rimandato ai prossimi giorni. Il calendario delle estrazioni è stato aggiornato per fare in modo che la prossima settimana possa tornare tutto alla normalità con le estrazioni dei tre giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto il martedì, il giovedì e il sabato.

Novembre 2018, la prossima estrazione di Lotto e SuperEnalotto

L'estrazione "mancata" dell'1 novembre 2018 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto verrà recuperata sabato 3 novembre 2018 sempre al solito orario: i numeri saranno sorteggiati alle ore 20.00. Il concorso in programma sabato, invece, verrà spostato a lunedì 5 novembre sempre alle ore 20.00, mentre da martedì 6 novembre 2018 riprenderà la consueta cadenza per i giochi di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto (con estrazioni il martedì, il giovedì e il sabato).

Il jackpot a disposizione per la prossima estrazione del SuperEnalotto è di 58 milioni e 200mila euro. Si tratta del terzo premio in palio più alto al mondo e del diciottesimo nella storia del gioco. La sestina esatta è stata centrata due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.