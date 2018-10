Lotto, Superenalotto e 10eLotto, numeri e vincite dell'ultima estrazione

La sestina vincente continua a latitare. L'ultima estrazione del SuperEnalotto non ha regalato né 6 né 5+1, come da qualche tempo a questa parte, in compenso gli otto giocatori che hanno centrato un "5" si portano a casa circa 20mila euro ciascuno. E' andata meglio all'unico giocatore che ha centrato il 4 Stella: per lui un premio da da 39.826 euro. Intanto il jackopt vola: il biglietto vincente vale ormai 47,6 milioni di euro, centesimo più, centesimo meno.

Quanto al Lotto è ancora presto per dare conto di eventuali vincite. L'estrazione predecente, relativa al 3 ottobre, ha premiato la provincia di Pavia: a Rivanazzano un fortunato si è messo in tasca 50mila euro grazie ad una giocata da 5 euro sulla ruota di Genova. Ecco tutti i numeri dell'ultima estrazione.

SuperEnalotto

Sestina vincente

86 15 79 72 30 90

Jolly

70

Superstar

76.

Lotto, i numeri dell'ultima estrazione

Estrazione n°119 del 04/10/2018 NAZIONALE 78 50 7 56 9 BARI 77 22 9 57 70 CAGLIARI 38 77 71 34 32 FIRENZE 78 12 16 34 26 GENOVA 34 1 27 8 79 MILANO 88 15 73 58 74 NAPOLI 17 9 31 86 56 PALERMO 90 23 28 58 56 ROMA 22 1 28 65 34 TORINO 19 10 75 46 63 VENEZIA 85 59 33 34 1

10eLotto