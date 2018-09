Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi (1° settembre 2018)

Come ogni sabato, oggi 1° settembre 2018, ci sarà la consueta estrazione dei numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. La sestina vincente del SuperEnalotto vale 33 milioni di euro. L'ultima estrazione - quello di giovedì 20 agosto - non è stata molto prodiga di premi: non sono stati registrati né 6 né 5+1 e anche il bottino raccolto dai fortunati che hanno centrato un cinque non è di quelli clamorosi: poco più di 25mila euro. Ma si sa ogni estrazione fa storia a sé.

Cos'è successo nell'ultima estrazione

Quanto al Lotto, nel concorso del 30 agosto un giocatore ha centrato un terno da 14.250 euro grazie. La schedina, di 6 euro, è stata giocata a Genova. Più generoso il 10eLotto che ha regalato ben 50mila euro ad un fortunato di Azzano Decimo (PN) che ha indovinato un ‘nove’ con una puntata da tre euro. Che succederà nel concorso di oggi? Today seguirà in diretta l'estrazione dei numeri vincenti che come sempre avverrà poco dopo le venti.

Numeri vincenti del SuperEnalotto

Estrazione di oggi 1° settembre

Sestina vincente: 1 4 19 23 55 68

Numero Jolly 28

Numero SuperStar 13







Estrazione del Lotto

NAZIONALE 40 66 21 52 75 BARI 54 16 84 75 4 CAGLIARI 33 36 14 29 86 FIRENZE 88 28 19 84 63 GENOVA 31 22 6 39 41 MILANO 75 58 90 73 12 NAPOLI 62 25 45 9 73 PALERMO 64 51 85 23 77 ROMA 13 21 62 84 7 TORINO 75 60 62 38 53 VENEZIA 52 57 79 14 56

I numeri del 10eLotto