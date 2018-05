Lotto e SuperEnalotto, estrazione di oggi 10 maggio: tutti i numeri vincenti

Come ogni giovedì tornano i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Poco dopo le 20 seguiremo in diretta l’estrazione per comunicarvi in tempo reale le combinazioni vincenti (in fondo all'articolo trovate tutti i numeri estratti). Per quanto riguarda il SuperEnalotto, il jackpot è salito a quota 32,5 milioni. Nell’ultima estrazione non sono stati registrati 6 né 5+1, in compenso due fortunati si sono portati a casa circa 85mila euro a testa centrando i due unici punti “cinque”.

Una delle due vincite è stata realizzata a Roma (in zona Balduina), mentre l'altra schedina vincente è stata giocata in provincia di Torino, per la precisione ad Andezeno.

Lotto, l'ultima estrazione premia il Salento

Quanto al Lotto, l’ultima estrazione ha visto la Puglia protagonista grazie ad un premio da 42mila euro finito a Melendugno, in provincia di Lecce. Il fortunato è stato autore di un terno sulla ruota di Roma con una giocata complessiva di dieci euro. Anche il 10eLotto premia il Salento: a Presicce (LE) sono stati vinti 50 mila euro grazie a un nove Oro su un’estrazione frequente.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, tutti i numeri

La sestina vincente del SuperEnalotto

41 62 77 79 81 84

Numero Jolly 60

Numero SuperStar 55

Estrazione del Lotto del 10 maggio, tutti i numeri

NAZIONALE 59 42 80 53 44 BARI 87 52 54 44 62 CAGLIARI 61 35 60 43 58 FIRENZE 89 73 24 83 90 GENOVA 72 88 70 43 16 MILANO 10 28 21 72 49 NAPOLI 28 12 48 62 81 PALERMO 3 40 69 86 35 ROMA 35 32 70 5 14 TORINO 68 63 85 49 14 VENEZIA 50 87 42 8 90

10eLotto, i numeri estratti

Invitiamo i lettori a controllare verificare comunque eventuali vincite sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.