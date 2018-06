Niente estrazioni il 2 giugno: Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto spostati a lunedì 4

Niente estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 2 giugno 2018. Il concorso infatti, come da tradizione, è stato spostato a lunedì 4 giugno 2018, poiché la data dell'estrazione coincide con quella della Festa della Repubblica.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: niente estrazioni oggi 2 giugno

Niente numeri stasera quindi, e la raccolta del gioco si protarrà sino alle ore 19.30 del 4 giugno.

Vale la pena però aspettare: lunedì sarà un giorno però doppiamente speciale per i giocatori perché nel concorso n. 66 è prevista l’iniziativa speciale di SuperEnalotto Superstar “Stivale milionario” che assegnerà in una sola estrazione ben 10 premi garantiti da 1 milione di euro, come ricorda Agipronews. I giocatori possono partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento oppure possono partecipare direttamente al concorso speciale con le giocate dedicate.

Estrazioni Eurojackpot e Win For Life, tutti i numeri vincenti

Intanto però ieri 1 giugno si è giocato il concorso EuroJackpot. Non ci sono stati vincitori di prima categoria, ma ben tre "5+1" da 7,3 milioni di euro ciascuno. Premi di consolazione per l'Italia, dove sono stati centrati solo tre "4+2" da 3.300 euro ciascuno. Questa la combinazione vincente: 14-19-21-30-32.

Sempre ieri, nell'estrazione del concorso Win for Life, è stato centrato un "10" da 19.025,98 euro a Roma. La schedina da 1 euro è stata giocata in Viale Eroi di Cefalonia. La combinazione vincente del concorso è stata 1 2 5 7 9 12 14 16 17 20, Numerone 9.