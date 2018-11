Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi in diretta, ecco i numeri vincenti

Come sempre poco dopo le venti c'è stata la consueta estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, dopo la "pausa" di giovedì dovuta alla festa di Ognissanti. Si torna dunque a puntare e a sperare nella vincita della vita (che però difficilmente arriverà). Per quanto riguarda il SuperEnalotto occhi puntati sulla sestina vincente: il jackpot vale ormai 58,2 milioni di euro. Si tratta del terzo premio in palio più alto al mondo e del diciottesimo nella storia del gioco.

Nel 2018 il 6 è stato centrato due volte: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Nei primi dieci mesi dell'anno la raccolta del SuperEnalotto è stata pari a 1,18 miliardi di euro, un dato in crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. L'ultima estrazione, quella di martedì scorso, è stata per la verità avara di premi importanti: vanno segnalati solo cinque "5" da 32mila euro e rotti, mentre i quattro "4 stella" si sono portati a casa poco più di 34mila euro.

Lotto e SuperEnalotto, l'estrazione di oggi in diretta

Numeri SuperEnalotto oggi 3 novembre 2018

23 35 40 79 86 87

Numero Jolly

13

Numero SuperStar estratto

85

Lotto, i numeri

NAZIONALE 19 75 32 30 49 BARI 83 49 58 68 65 CAGLIARI 90 78 76 88 64 FIRENZE 89 9 1 35 88 GENOVA 20 50 70 5 3 MILANO 31 26 4 39 18 NAPOLI 75 74 3 58 46 PALERMO 48 77 80 75 4 ROMA 72 6 25 11 20 TORINO 74 81 9 66 80 VENEZIA 21 63 46 27 38

Lotto, le vincite

L'estrazione del Lotto di martedì scorso portato fortuna a Contigliano, nel Reatino, dove sono stati vinti 124.500 euro grazie ad una quaterna sulla ruota di Roma. Il 10eLotto ha premiato Fragagnano, nel Tarantino, dove un fortunato ha vinto ben 50mila euro.