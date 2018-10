Lotto e SuperEnalotto, i numeri. Fanno festa in tre nell'ultima estrazione della settimana

Ancora nessuna traccia del 6. L'ultima estrazione del SuperEnalotto non ha regalato il maxi jackpot, e continua a latitare anche il 5+1. In compenso fanno festa i tre giocatori che hanno realizzato un 5. Per loro un premio da oltre 66mila euro a testa. Niente male. Come scrive Agipronews, e vincite sono state realizzate in provincia di Nuoro (per la precisione a Osini), a Orroli (nella provincia del Sud Sardegna) e ad Anzio vicino Roma. Due giocatori hanno invece realizzato un 4 Stella e si portano a casa quasi 37mila euro. Il biglietto vincente del SuperEnalotto vale ormai 48,6 milioni di euro.

Le vincite al Lotto e 10eLotto

Ancora presto per dare conto di eventuali vincite a Lotto e 10eLotto. Nell'estrazione precedente (relativa al 4 ottobre) è stato sopratutto il 10eLotto a regalare le vincite più sostanziose con 4 premi da 50mila euro. I biglietti vincenti sono stati giocati a Trieste, Porto Cesareo (Lecce), Pastorano (Caserta) e Albisola Superiore (Savona). Ecco tutti i numeri e le combinazioni dell'ultima estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

I numeri del Lotto

Estrazione n°120 del 06/10/2018 NAZIONALE 68 66 65 47 29 BARI 19 82 47 63 79 CAGLIARI 77 49 39 78 53 FIRENZE 50 43 59 33 26 GENOVA 85 38 15 4 34 MILANO 77 80 68 19 4 NAPOLI 82 17 84 8 35 PALERMO 51 79 9 89 52 ROMA 37 78 64 47 77 TORINO 38 2 88 49 62 VENEZIA 2 88 39 10 77

SuperEnalotto, 6 ottobre 2018