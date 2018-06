Gioca 10 euro al Lotto e sbanca tutto: è sua la vincita più alta del 2018

Nessun 6 né 5+1 nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, ma c'è qualcuno che può festeggiare visto che il Lotto ha regalato una vincita record di quasi 700mila euro.

E' successo a Pollica, piccolo comune della provincia di Salerno da circa 2.400 abitanti, dove un fortunato vincitore ha giocato 10 euro e si è portato a casa un premio da quasi 700mila (la notizia su SalernoToday).

Lotto, vincita record a Pollica

La vincita è stata fatta sulla ruota di Napoli e su Tutte, con i numeri 6-50-69-89, con una puntata appunto da 10 euro divisa in 5 euro sulla sorte del terno e 5 su quella della quaterna, come scrive Agimeg. La sola vincita sulla ruota di Napoli ha portato un premio da ben 622.500 euro, ossia la giocata più alta mai centrata al Lotto in Italia nel 2018. La giocata su Tutte le ruote ha portato invece un premio da 62.500 euro.

SuperEnalotto, il jackpot continua a salire

Per quanto riguarda il SuperEnalotto invece, il concorso di ieri ha regalato due 5 da ben 81.721,35 euro. Una delle due giocate è stata messa a segno a Chivasso, in provincia di Torino, presso il Bar dello Sport in via Torino 54 con una schedina Quick Pick. L'altra invece è stata realizzata a Varano Borghi, in provincia di Varese, nella tabaccheria Danko di via MArconi 18, tramite una schedina 5 Pannelli.

Sono stati centrati anche sette "4 Stella" da 38.633,00 euro. Grazie alla nuova formula del SuperEnalotto sono arrivate 332.438 vincite con punti “2” (da 5,00 euro ciascuna) e 12.036 vincite immediate da 25,00 euro. Intanto il jackpot per il prossimo concorso continua a salire: in palio per la sestina vincente ci sono 47,3 milinoi di euro.

Ecco i numeri dell'ultima estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'estrazione del 12 giugno

Concorso n. 70

Combinazione vincente superEnalotto:

1 33 44 50 31 12

Numero Jolly

48

Numero SuperStar

7

Lotto, estrazione del 12 giugno: ecco i numeri vincenti

Estrazione n°70 del 12/06/2018 NAZIONALE 47 7 6 22 86 BARI 7 43 35 2 62 CAGLIARI 11 12 65 38 10 FIRENZE 24 32 73 25 74 GENOVA 55 53 46 8 17 MILANO 59 18 70 46 36 NAPOLI 80 6 69 50 89 PALERMO 44 45 42 49 33 ROMA 13 57 29 32 58 TORINO 27 75 2 62 32 VENEZIA 77 63 55 44 58

10eLotto, ecco i numeri fortunati dell'ultima estrazione