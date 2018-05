Con tre euro sbanca e vince tutto: "colpaccio" da 250mila euro al 10eLotto

Nessuno 6 nè 5+1 nell'ultima estrazione SuperEnalotto, ma il corcorso di martedì 29 maggio ha portato comunque ricchi premi. Sono state infatti realizzate ben due vincite da 80.853,81 euro grazie a due 5 a Vittoria, in provincia di Ragusa, e a Bovisio-Masciago (MB).

Centrati anche quattro “4 Stella” da 32.371,00 euro. Grazie alla nuova formula del SuperEnalotto sono arrivate 295.939 vincite con punti “2” (da 5,20 euro ciascuna) e 11.973 vincite immediate da 25,00 euro. Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da 41,4 milioni di euro.

Ma il vero "colpaccio" lo ha fatto un giocatore di Mezzano (BS), che grazie a un ‘nove’ con oro centrato in un’estrazione frequente con una puntata da tre euro si è portato a casa ben 250mila euro con una giocata da 3 euro al 10eLotto.

Ricchi premi anche per quanto riguarda il Lotto. Ad Ala, nella provincia autonoma di Trento, è finito il premio più alto grazie una cinquina da 38.946 euro (cinque quaterne e dieci terni), grazie a una giocata da 3,50 euro sulla ruota di Bari coni numeri 1-16-17-39-41-46-59-79-84-89. A Savignano sul Rubicone, nella provincia di Forlì-Cesena, con una giocata complessiva da 8 euro sulla Ruota di Bari sui numeri 1-17-79 sono stati vinti 23.250 euro.

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'ultima estrazione del 29 maggio

Superenalotto n. 64 del 29/05/2018: 49 83 68 28 19 42

Numero Jolly 20

Numero Superstar 67

Lotto, i numeri vincenti dell'ultima estrazione del 29 maggio

Estrazione n°64 del 29/05/2018 NAZIONALE 43 76 55 45 83 BARI 89 79 46 17 1 CAGLIARI 49 82 26 37 60 FIRENZE 21 44 14 9 47 GENOVA 59 34 20 79 38 MILANO 80 56 69 31 45 NAPOLI 25 29 52 36 41 PALERMO 42 84 4 69 61 ROMA 1 52 76 37 80 TORINO 46 35 14 58 15 VENEZIA 40 2 79 33 63

10eLotto, i numeri vincenti dell'ultima estrazione del 29 maggio