Lotto, tre numeri per gioire: giocano 5 euro e vanno a premio

Ad un fortunato giocatore di Reggio Emilia è andata la vincita più alta ottenuta con i numeri del Lotto estratti sabato 1 settembre. Con una giocata da 5 euro sono stati vinti 22.500 euro con tre numeri 6-31-41 sulla Ruota di Genova.

Come riporta Agimeg, con un altro terno realizzato a San Paolo D’Argon, in provincia di Bergamo: con 5 euro sulla Ruota di Bari sui numeri 16-54-75, il premio è stato di 14mila euro. Vincita da sogno anche nel 10eLotto: a Modica un '9 oro' ha fruttato una vincita da 50mila euro.

In attesa della prossima estrazione, prevista per martedì 4 settembre, ecco i numeri vincenti per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto estratti sabato 1 settembre

SuperEnalotto, i numeri estratti sabato 1 settembre

Sestina vincente: 1 4 19 23 55 68

Numero Jolly: 28

Numero SuperStar: 13

Lotto, i numeri estratti sabato 1 settembre

NAZIONALE 40 66 21 52 75 BARI 54 16 84 75 4 CAGLIARI 33 36 14 29 86 FIRENZE 88 28 19 84 63 GENOVA 31 22 6 39 41 MILANO 75 58 90 73 12 NAPOLI 62 25 45 9 73 PALERMO 64 51 85 23 77 ROMA 13 21 62 84 7 TORINO 75 60 62 38 53 VENEZIA 52 57 79 14 56

10eLotto, i numeri estratti sabato 1 settembre