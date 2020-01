Lucia Annunziata lascia l'Huffington Post: ''Nuovo editore. Nuovo direttore''

Lucia Annunziata lascia la direzione dell'Huffington Post, il giornale on line che otto anni fa ha contribuito a costruire e a far crescere. I motivi dell'addio? ''Nuovo editore. Nuovo direttore'', ha detto la giornalista a 'Prima comunicazione online', facendo riferimento alla recente cessione a Exor della quota di maggioranza relativa di Gedi.

"Ho fatto 8 anni di 'Huffington Post'. È una mia decisione quella di andare via. È una decisione personale e felice, non c'è stato nessun attrito" ha spiegato Annunziata all'AdnKronos. "Quando un editore cambia è giusto anche che ci sia una discontinuità nella direzione. Sono stata chiamata per fare una startup e dopo 8 anni il giornale è diventato adulto ed è in crescita. Sono soddisfatta, quindi è il momento giusto per andare via".

A chi le chiede se il motivo della sua decisione dipenda da problemi di costi contrattuali la giornalista risponde: "Lascio il bilancio in attivo e da 4 anni diamo un milione di euro l'anno a questa azienda. Gli stipendi, incluso il mio, sono negli standard delle testate online, notoriamente più bassi di quelli della carta stampata". Nuovi progetti? "I nuovi progetti possono sempre arrivare".