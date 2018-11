Maltempo, per aiutare le popolazioni colpite sms solidale al 45500

Sarà attivo dal 4 novembre il numero solidale 45500 a sostegno delle popolazioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, colpite dal maltempo negli ultimi giorni. Sarà possibile donare due euro inviando un sms solidale o effettuando una chiamata da rete fissa al 45500.

Come comunicato dalla Protezione Civile i fondi raccolti saranno trasferiti dagli operatori, senza alcun ricarico, al Dipartimento della Protezione Civile che provvederà a destinarli alle regioni interessate e saranno ripartiti proporzionalmente ai danni accertati. Le somme saranno impiegate per la realizzazione di progetti a favore dei territori coinvolti, su proposta delle regioni, mentre per le attività emergenziali nelle zone danneggiate è a disposizione il fondo per le emergenze nazionali.

I danni nel Bellunese

Zaia: "Siamo in ginocchio"

"Siamo in ginocchio, abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole". Lo spiega Luca Zaia, presidente Regione Veneto poco fa ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch’io (Rai Radio 1). "Ho chiesto già domenica scorsa l’intervento della protezione civile nazionale quando ancora c’era una situazione di calma totale. Ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali e di sospendere le rate dei mutui. Ho chiesto al Governo di procrastinare tutto il procrastinabile. Dopodichè tutti gli interventi: non abbiamo solo il problema di ripristinare lo Status Quo, cioè di far tornare tutto come prima. Se non interveniamo velocemente con finanziamenti rapidi le nostre valli si spopoleranno perché non hanno più servizi".

Italiani che vivono in aree a rischio

