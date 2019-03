Vento forte sulla Campania, a Caserta e Benevento scuole chiuse

Scuole chiuse e allerta meteo. La Campania si prepara a una nuova ondata di maltempo.

La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di giovedì mattina sull’intero territorio regionale. Previsti "venti forti nord-orientali, con locali raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte, con possibili mareggiate”. Il codice colore relativo alla criticità idrogeologica è invece verde, non essendo previste precipitazioni piovose tali da innescare fenomeni legati al rischio idrogeologico. Per l’allerta meteo legata a vento e mare, il vigente sistema di allertamento regionale non prevede, invece, l’uso del codice colore.

Scuole chiuse a Caserta e Benevento

A Caserta e Benevento domani scuole chiuse. Il primo cittadino della città della Reggia, Carlo Marino, ha firmato l'ordinanza per la chiusura delle scuole (pubbliche e private) "a causa della previsione di raffiche di vento" (Tutti gli aggiornamenti su Casertanews). Stessa decisione presa anche da Clemente Mastella a Benevento, in considerazione dell'allerta meteo emanata dalla protezione civile della Campania: chiusi, dunque, per ordinanza sindacale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Chiuso anche il Conservatorio di Musica Nicola Sala.

A Napoli invece scuole aperte e parchi chiusi. Il Comitato operativo comunale per le emergenze di protezione civile "raccomanda prudenza alla cittadinanza ed ha già attivato la rete di monitoraggio e comunica la chiusura dei soli parchi cittadini", si legge in una nota di Palazzo San Giacomo, che invita "tutti a prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e alle aree alberate del verde pubblico. Nelle ultime settimane, tra l’altro, sono stati diversi gli interventi di monitoraggio e messa in sicurezza in città e nei plessi scolastici". Nel tardo pomeriggio era circolata sul web una falsa ordinanza del Comune che stabiliva, per domani, la chiusura di tutti i plessi scolastici cittadini.