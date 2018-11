Diventa mamma a 62 anni: parto da record nell'ospedale italiano

Fiocco rosa speciale all'ospedale San Giovanni di Roma, dove una donna è diventata mamma a 62 anni. Ha dato alla luce una bambina di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata stanno bene. La piccola è nata con parto cesareo programmato. La neo-mamma, di professione infermiera, ha avuto l'impianto dell'intero embrione a Tirana, in Albania. La scelta è caduta su questo tipo di donazione anche perchè la donna non ha un partner.

La legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita non prevede un limite di età fisso per chi intende avere un figlio in provetta. Il legislatore stabilisce infatti che possano accedere alla Pma "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi".

L'espressione "potenzialmente fertile" quindi fa riferimento alla condizione biologica di entrambi i partner, senza stabilire in maniera aprioristica un "limite anagrafico" nella fecondazione assistita. Molte Regioni italiane hanno poi provveduto a fissare dei limiti di accesso alla Pma nel sistema pubblico, in genere attorno ai 42-43, fino ad arrivare al 'caso limite' del Veneto (50 anni). Altre, come Lazio, Marche e Abruzzo, non prevedono limiti ma affidano al medico curante ogni decisione.