Compra un camper per far uscire il figlio autistico e viene sfrattata dalla casa popolare

Una donna di 53 anni, madre di un figlio autistico, si è vista arrivare un avviso di sfratto dall’alloggio popolare di cui è assegnataria da 15 anni perché risulta proprietaria di un camper. Succede a Prato, come racconta diversi quotidiani locali. Dopo le modifiche della legge 96/96, approvate lo scorso gennaio, chi è assegnatario di una casa popolare non può possedere veicoli di potenza superiore a 80 kw. Il camper in questione ne ha 96.

Il mezzo, racconta la signora Rossana Stella, serve a trasportare il figlio 27enne disabile grave, che ha bisogno di spazi ampi e non riesce mai stare fermo.

Prato, sfrattata mamma di un ragazzo autistico

La donna aveva ricevuto la casa popolare nel quartiere di San Giusto nel 2004 proprio in considerazione della disabilità del ragazzo, che necessita di un piano terra.

“Dove andiamo? A vivere in camper? Non posso accettare una risposta del genere quando in 15 anni di permanenza in questa casa sono stata sempre scrupolosa nei pagamenti e nel fornire tutta la documentazione richiesta”, ha dichiarato Rossana Stella, dipendente della Asl, al quotidiano toscano La Nazione.

Stella ha presentato le controdeduzioni allo sfratto, allegando una nuova certificazione dei servizi psichiatrici Asl che attestano che l’acquisto del camper sia stato “finalizzato alla cura e alla riabilitazione del figlio” ma la situazione resta critica. L'assessore comunale ai Servizi sociali, Luigi Biancalani ha garantito di voler "approfondire le controdeduzioni della donna" assicurando che "lo sfratto intanto verrà rimandato".