Mise al mondo il figlio nonostante il tumore e la chemio: ora una raccolta fondi per Pamela

Pamela Angelelli, 37enne di Montefalco in provincia di Perugia, quattro mesi fa ha messo al mondo un bambino nonostante stia lottando contro un tumore e la chemioterapia per sconfiggere un linfoma aggressivo.

Nonostante la malattia e la chemio, Pamela è riuscita a diventare mamma ma adesso per lei inizia la sfida più grande: salvarsi e poter crescere il suo Nicola.

"Oggi Pamela è ancora in ospedale e sta tentando un settimo ciclo di chemioterapia che però fino ad ora non ha prodotto i risultati sperati”, dicono i familiari della giovane, che hanno lanciato una campagna di raccolta fondi tramite GoFundMe.

La speranza per Pamela si chiama Car-T, una terapia sperimentale che in Italia non è ancora disponibile per tutti: “L’unica alternativa è andare all’estero, in America o in Israele, e sottoporsi a questa cura. Purtroppo solo a pagamento, con costi esorbitanti che arrivano ai 500.000 euro”, spiegano i parenti sulla loro pagina GoFundMe. Per questo motivo hanno lanciato una raccolta fondi sociale per raggiungere la cifra necessaria: “Per noi queste cure sono economicamente inaccessibili e proprio per questo l'unica possibilità che abbiamo è quella di unire le forze e chiedere aiuto, sperando che goccia dopo goccia si possa raggiungere quanto necessario”.

“Dobbiamo fare in fretta", è l'appello della famiglia di Pamela.

Pamela ha scoperto di avere un tumore mentre era incinta. Al sesto mese di gravidanza, i medici le hanno diagnosticato ha un linfoma primitivo del mediastino non-Hodgkin di tipo aggressivo e lei ha iniziato a subire i primi cicli di chemioterapia con ancora il piccolo Nicola in grembo.