La rabbia e il dolore dei genovesi, l'appello su Fb: scendiamo in piazza

Genova scende in piazza. Domenica sera nel capoluogo ligure stata organizzata una manifestazione per esprimere la "rabbia" ed il "dolore" dei genovesi per la tragedia di Ponte Morandi.

L’iniziativa, denominata "Ponte 16100" come il codice postale del capoluogo ligure, è stata lanciata su Facebook nelle ultime ore da due giovani donne genovesi e per ora ha raccolto l'adesione di 700 persone. Ma c'è ancora tempo per migliorare. La manifestazione si terrà in piazza De Ferrari.

"Genova in piazza non solo sui social - si legge nella pagina Facebook dell’evento - per manifestare la nostra rabbia e il nostro dolore in modo pacifico. Semplicemente perché abbiamo un groppo in gola, un vuoto incolmabile da quel 14 agosto e pensiamo che unirci possa farci sentire meno impotenti, meno soli".

Perché, spiegano le organizzatrici, "il contatto umano abbia ancora un valore, per stringerci insieme, aldilà dei partiti, delle differenze sociali, del quartiere di appartenenza, della fede calcistica… Davvero su quel ponte c’eravamo tutti e dobbiamo dimostrarlo!".