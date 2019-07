No Tav in marcia nonostante il nubifragio: "Ogni pietra lanciata è un regalo a Salvini"

"Ci siamo e ci saremo la Valsusa è nostra e la difenderemo". Con questo slogan è partita dal presidio di Venaus la marcia No Tav diretta al cantiere di Chiomonte. Ad aprire il corteo lo striscione con la scritta 'La valle che resiste. No Tav'. "I popoli in rivolta scrivono la storia, no Tav fino alla vittoria", ripetono i militanti in marcia. In Val di Susa sarà una giornata calda. Proprio ieri sera l’Italia ha inviato alla Ue la lettera con cui conferma l’intenzione di proseguire nella realizzazione della Torino-Lione.

E dopo il sì del governo italiano all'opera per i No Tav piove sul bagnato: intorno all'ora di pranzo un acquazzone si è infatti abbattuto sul campeggio convicendo tanti ragazzi ad abbandonare l'idea di prendere parte al corteo. La marcia si annuncia pacifica ma il movimento contro la Torino-Lione ha già annunciato di volersi avvicinare al recinto esterno del cantiere. Difficile dire con certezza cosa accadrà.

"I 5 Stelle ci hanno tradito come i Verdi anni prima"

Come ogni anno il Festival Alta Felicità riunisce attivisti No Tav da tutta Italia, in una quattro giorni di concerti dibattiti ed eventi culturali. La novità di quest'anno è che nel mirino dei manifestanti rischia di finire anche il M5s."Ci dispiace molto per i Cinquestelle che ci hanno tradito come hanno fatto già anni prima i Verdi, loro hanno mosso i primi passi qui proprio per la loro caratteristica ambientalista, ma adesso evidentemente prevalgono altre logiche": a dirlo è Tiziano Bertelloni, uno degli organizzatori del Festival dell'alta felicità a Venaus da dove tra poco partirà il corteo contro la Tav diretto al cantiere di Chiomonte.

"La marcia sarà pacifica - spiega il menbro dello staff del Festival -c'è da difendere l'ambiente e interrompere questo sistema in cui un Paese indebitato invece di veicolare i fondi europei per lo sviluppo oper qualche altra opera li utilizza per un'opera inutile come la Tav. La nostra è una politica diversa, un programma verde che si basa sul mantenimento del territorio italiano che è fantastico ma fragile".

"Ogni pietra lanciata è un regalo a Salvini"

"Io spero sia una manifestazione bagnata ma partecipata, fatta con la testa e non con la pancia - commenta Alberto Perino leader storico del movimento No Tav - Perché chi oggi tira una pietra, una castagna o qualunque cazzata sappia che lo fa solo per fare un regalo a Salvini, non certo per il movimento, non certo per il No Tav".