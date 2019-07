Carabiniere ucciso, un'altra prof nella bufera per un post: "Un colpo in testa..."

Dopo il caso della prof novarese che ha "esultato" sui social per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega (chiedendo poi scusa), un'altra docente, una 46enne torinese, finisce nel mirino per un commento su Twitter. La donna, che insegna in un liceo di Giaveno (Torino), ha infatti invitato le forze dell'ordine a valutare "un colpo in testa al reo, come fanno in ogni altro Paese".

Carabiniere ucciso, il messaggio della prof: "Un colpo in testa al reo"

Il messaggio dell'insegnante - riferisce Repubblica Torino - è comparso sotto il post nel quale la Lega chiedeva che cosa pensassero i follower in merito alla foto dell'americano bendato durante l'interrogatorio in caserma. "E' scioccante il fatto che sia stata scattata, pubblicata e che qualcuno si indigni pure dopo l'efferato crimine perpetrato contro il nostro carabiniere - ha replicato la docente -. Cari agenti della forze dell'ordine, quando è necessario e non vi è altra scelta un colpo in testa al reo, come fanno in ogni altro Paese".

Una replica subito diventata bersaglio di critiche sui social network. Al quotidiano, però, la professoressa spiega che nel suo intervento si riferiva "non alla foto ma al massacro di un carabiniere in servizio. E' in un caso di pericolo come quello che, dico, le forze dell'ordine, hanno il diritto di intervenire, come scelta estrema con l'uso delle armi. Lo dice anche il codice penale: l'uso delle armi è consentito quando non ogni altro mezzo non è più sufficiente a tutelare la persona". La prof sottolinea dunque di essere stata "attaccata per l'espressione colorita che ho usato, ma intendevo questo".

Una spiegazione che però non è bastata a placare gli animi sui social. Queste le sue parole dopo le polemiche: