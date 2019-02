"Sei sensibile al clima di intolleranza": Mario Giordano sbotta in diretta tv e se ne va

Dovrebbero essere uno spazio di dibattito e approfondimento e invece, a volte, i talk show politici si trasformano in un ring nel quale i contendenti se le danno di santa ragione (a parole, s'intende) tra scaramucce verbali e battibecchi più o meno furenti. E' successo anche ieri sera, stavolta a Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. Tema al centro del dibattito il caso della nave Diciotti e il recente voto del M5s contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Mario Giordano, giornalista di Rete4, è tra gli ospiti in collegamento e si scontra col giornalista dell'Huffington Post, Alessandro De Angelis, presente in studio.

Mario Giordano sbotta in diretta a Piazzapulita e se ne va: le immagini

Dopo un botta e risposta infuocato, De Angelis dice a Giordano: "Sei molto sensibile a questo clima di intolleranza che c'è nel Paese". Affermazione che manda su tutte le furie Giordano: "Alessandro ma come ti permetti, ma che stai dicendo? - sbotta il giornalista -. Non andiamo avanti finché non chiede scusa, ma come si permette? Io non vado avanti con uno che mi dice che sono xenofobo".

A quel punto interviene il conduttore Corrado Formigli, che prova a riportare la calma in studio: "Non ti ha detto che sei xenofobo ma sensibile all'intolleranza". Quando Giordano protesta, chiedendo "Ma intollerante a cosa?", Formigli ci scherza su: "Sei intollerante al glutine", dice. Ma ormai il danno è fatto. Mario Giordano si alza e abbandona il collegamento.