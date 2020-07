I marò saranno processati in Italia: lo ha deciso Corte arbitrale dell'Aja

Il Tribunale arbitrale dell'Aja ha stabilito oggi che i due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, dovranno essere processati in Italia. L'annuncio arriva dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che commenta su Facebook: "È una notizia molto positiva, che premia il grande lavoro svolto in questi anni dal team legale a tutela dell`Italia nelle sedi giudiziarie indiane e internazionali, nonché l`impegno diplomatico che il nostro Paese non ha mai fatto mancare alla causa dei due fucilieri di Marina".

"La tesi dell`Italia, dopo anni di lunghe battaglie, ha dunque prevalso - prosegue Di Maio - I nostri due militari, funzionari dello Stato italiano, impegnati nell'esercizio delle loro funzioni sono immuni dalla giustizia straniera. Non abbiamo mai smesso di seguire questo caso, ma voglio ringraziare anche chi mi ha preceduto per la costanza e la determinazione impiegate su questa vicenda. L'Italia naturalmente rispetterà quanto stabilito dal Tribunale arbitrale, con spirito di collaborazione. Oggi si mette un punto definitivo a una lunga agonia. Un abbraccio ai nostri due marò e alle loro famiglie".

++ articolo in aggiornamento ++

Che fine hanno fatto i marò?

L'arbitrato doveva stabilire chi tra Italia e India avrebbe dovuto giudicare la condotta e l'eventuale responsabilità dei militari che il procuratore dello stato indiano del Kerala ritiene responsabili della morte di due pescatori il 15 febbraio 2012. La tesi dell'accusa vuole la responsabilità di Girone e Latorre che avrebbero sparato rispondendo ad un allarme anti pirateria scattato sul mercantile Enrica Lexie su cui i due fucilieri erano imbarcati nell’ambiro di un servizio di sicurezza.

La vicenda dei marò aveva dato vita ad uno scontro diplomatico tra Italia e India fin da quando i due militari erano stati costretti a scendere dal mercantile e posti in stato di fermo in India per quasi due anni.

Latorre tornò in Italia nel 2014 a seguito di un ictus, mentre Girone fece ritorno solo nel 2016 per “ragioni umanitarie”. Una volta in Italia, sono stati trasferiti uno a Roma e l’altro a Bari: nessuno dei due è autorizzato a lasciare l’Italia.