Mascherine, le stiamo usando (quasi tutti) male: errori comuni che le rendono rischiose

Indossare le mascherine oggi è una regola di buon senso ma potrebbe diventare presto una pratica che se inosservata diventa sanzionabile. Bene quindi fare un semplice ripasso del come usarle correttamente.

Tenere le mascherine sotto al mento quando non le si indossa sul volto, porta a raccogliere molta sporcizia e sudore e non è di certo consigliato tornare a respirarci dentro.

In linea generale la mascherina non andrebbe mai abbassata sotto al mento e quando non serve è opportuno sfilarla completamente dai cordini con le mani pulite o disinfettate con un gel apposito. Poi riporla in una bustina di plastica o di carta per evitare contaminazioni. E non metteterla in tasca se vi sono altri oggetti.

Regole di buon senso ma che spesso dimentichiamo. Come purtroppo si vede spesso è ormai moda tenerla appesa al polso o al braccio: in tal modo si espone la parte interna a fare da ricettacolo di sporcizia e germi, inoltre entra a contatto con la pelle che non sempre è ben pulita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e numerose altre istituzioni sanitarie invitano a non conservare la mascherina con soluzioni creative e a indossarle in maniera corretta: deve coprire sia il naso sia la bocca. Niente naso scoperto.