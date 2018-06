Un amore così grande: matrimonio da record, Anna e Cristante insieme da 70 anni

Lui 98 anni, lei 94. Costante Stanga e Anna Marchetti - da Bettole di Buffalora, in provincia di Brescia - hanno celebrato proprio in questi giorni i loro primi 70 anni di matrimonio, che nella simbologia tradizionale sono già "nozze di ferro". Un amore senza tempo. E un matrimonio da record. Complimenti davvero per la loro longevità, amorosa e non solo: Costante infatti è nato nel 1920, la sua fedelissima moglie nel 1924.

Immancabile la fotografia di rito, e altrettanto immancabile l'abbraccio di figli, nipoti, parenti e amici.

A Brescia, d'altronde, l'amore va di moda. La "Leonessa" è la seconda città più romantica d'Italia, secondo la classifica stilata da Amazon in base alle vendite di romanzi rosa. Brescia è preceduta da Treviso, mentre in terza posizione c'è Brindisi. Brescia prende il posto di Milano, premiata lo scorso anno con la medaglia d’argento del romanticismo, battuta al fotofinish da Bolzano.