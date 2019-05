Max Biaggi assolto dall’accusa di evasione fiscale

Il fatto non sussiste: con questa formula il Tribunale di Roma ha assolto Max Biaggi, accusato per un'evasione fiscale da 18 milioni. Per l’ex campione del motociclismo - reduce dalla scomparsa del padre Pietro, avvenuta due giorni fa - il pm Giuseppe Olivo aveva chiesto un anno di reclusione.

Secondo l’accusa in particolare Biaggi aveva fraudolentemente trasferito la propria residenza nel Principato di Monaco. La vicenda risale al 2007, quando a gestire i diritti d’immagine di Biaggi era la Media & Sport Management con sede a Londra. Dal 2011 in poi invece ad amministrare la sua immagine è stata prima la Biaggi Racing e poi la Vuzela International Slu. Questa sarebbe stata, secondo l'accusa, la fase in cui si sarebbe consumata l’evasione fiscale che però il Tribunale non ha riconosciuto.