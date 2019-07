Mediterranea, la nave Alex e l'offerta di Malta: "Non possiamo arrivarci". Salvini: "Pirateria"

La nave Alex della ong Mediterranea si trova in queste momento a 12 miglia da Lampedusa con 54 migranti trasbordati da un gommone che si trovava in area Sar Libia. La nave però non può entrare a Lampedusa dopo che, nella notte, i ministri dell'Interno Matteo Salvini, quello della Difesa Elisabetta Trenta e il ministro dei Trasporti Danili Toninelli hanno notificato all'imbarcazione il divietro d'ingresso nelle acque italiane.

La situazione sembrava essersi sbloccata quando Malta ha dato l'ok a far attraccare la nave Alex a La Valletta. La Ong però sostiene di non essere in grado di affrontare la traversata verso Malta, e per "le condizioni psicofisiche delle persone a bordo" e per "le caratteristiche della nave". Mediterannea ha fatto sapere di essere disponibile "a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della guardia costiera italiana".

In sostanza Mediterranea sembra favorevole a far sbarcare i migranti a Malta, purché il trasferimento venga organizzato da uno dei due Paesi coinvolti.

Salvini: "Atto di pirateria"

Ma per Salvini è l'ennesima riprova che le Ong fanno politica. "Le autorità marittime maltesi hanno dato alla nave dei centri sociali indicazione di dirigersi verso il porto di La Valletta, dove potranno attraccare. Incredibilmente - scrive il ministro -, la Ong si sta rifiutando di andare a Malta, paese europeo sicuro! In questo momento sono fermi, affiancati dalla nave di una Ong spagnola, poiché stanotte abbiamo consegnato il divieto di ingresso nelle acque italiane. Se non dirigeranno verso Malta, è chiaro che sarà l'ennesimo atto di disobbedienza, violenza e pirateria: io non mollo!".

Già ieri sera, il capo del Viminale aveva detto: "C'è una barca in acque maltesi, secondo voi che porto hanno chiesto? Anche se fossero in Groenlandia chiederebbero Lampedusa. A questi non interessa il porto vicino più sicuro, questi fanno politica".

La versione della Ong

Questa invece la versione di Mediterranea Saving Humans:

"Alle 4 di stamattina la nave ALEX di # Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un Decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso. Il decreto è illegittimo: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di soccorso a tutela della vita umana in mare. E perché non può essere vietato a una bandiera italiana ingresso nelle acque del proprio Paese. Alle 5:17 ci ha scritto RCC Malta offrendo come "gesto di buona volontà" la disponibilità del Governo maltese allo sbarco sull'isola delle 54 persone a bordo della ALEX. Abbiamo risposto che ALEX, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso # Malta. Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della @ guardiacostiera italiana. Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un # portosicuro di sbarco per le 54 persone salvate da ALEX # Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile".

Mediterranea: "Per andare a Malta ci vogliono 11 ore di navigazione"

Intanto la portavoce di Mediterranea Saving Humans Alessandra Sciurba, a bordo della nave Alex, ha confermato all'AdnKronos che la piattaforma umanitaria italiana è "pronta a sbarcare a Malta le 54 persone salvate ieri in acque internazionali". "E' sufficiente che le Guardie Costiere maltese e italiana organizzino con le loro motovedette il trasferimento dalle acque di Lampedusa al porto de La Valletta".

"Veniteli a prendere - conclude Sciurba - siamo grati a Malta per la disponibilità, ma il veliero Alex non è in grado di navigare per oltre cento miglia". "Malta ci ha detto che è disponibile a darci un porto Pos ma non ci sono le condizioni di sicurezza per riuscire ad arrivare sull'isola di Malta perché ci vogliono almeno undici ore di navigazione".

Perché la nave Alex di Mediterranea non è andata in Tunisia?

Ieri, anche sulla scorta di quanto deciso dal Gip di Agrigento sul caso Sea Watch, la Ong aveva spiegato perhé il comandante si fosse diretto verso nord e non verso la Tunisia. "La Tunisia - si legge in un tweet della Ong - non può essere una soluzione, perché non ha una legislazione completa sulla protezione internazionale, e quindi non può garantire la sicurezza dei migranti, che è precondizione necessaria per essere ritenuta un porto sicuro". "L'ordinanza del GIP Vella di Agrigento - scrive ancora Mediterranea - spiega molto bene tutto questo".

A questo proprosito va ricordato che nel 2018 l'Unhrc aveva ritenuto la Tunisia un porto sicuro, anche se poche settimane fa c'è stato un episodio che ha suscitato più di qualche perplessità: una nave con 75 migranti a bordo è stata costretta a rimanere in mare per giorni. Quando poi i migranti sono sbarcati è stato disposto il loro trasferimento nei centri di detenzione. Secondo diverse testimonianze, sarebbero stati minacciati affinché accettassero di lasciare subito il Paese e non presentare domanda di asilo internazionale.

E a Lampedusa continuano gli sbarchi

Intanto a Lampedusa continuano gli sbarchi. Nella tarda serata di ieri è stato soccorso un barcone con 55 migranti a bordo, recuperati dalle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Mentre dopo la mezzanotte è arrivato direttamente in porto un barchino con a bordo 14 migranti.

Sbarco in corso a Lampedusa, effettuato dalla motovedetta della Guardia di Finanza.

