Da culla della civiltà a cimitero: in un fumetto senza parole le stragi del Mediterraneo

Da culla della civiltà, il Mediterraneo è diventato un cimitero nel quale secondo l'Oim solo nel 2018 hanno già trovato la morte più di 350 persone e il numero delle vittime, nonostante siano calati gli sbarchi, è aumentato in proporzione del 75 per cento. Una dramma senza fine, che il giornalista Sergio Nazzaro e il fumettista Luca Ferrara raccontano in un graphic novel a colori pubblicato da Round Robin: "Mediterraneo", appunto.

Un graphic novel muto, dove il testo è stato sostituito dalla potenza delle immagini. Mancano le parole e manca anche il mare, perché nella fantasia degli autori il Mediterraneo si è ritirato dalla vergogna fino a scomparire, mostrandosi solo come infinita serie di canyon attraversati da navi gigantesche sospese su cavi neri che collegano pezzi di terra, dove marciscono cadaveri e detriti, inframmezzati dal rosso vivo del sangue e del giubotti di salvataggio.

"Del Mediterraneo è rimasto solo un fondale deserto e arido che mostra la realtà", spiega Sergio Nazzaro, giornalista e autore di reportage d'inchiesta sulla criminalità organizzata in italia e sulle mafie africane. E per raccontarlo non servono più parole. "Ci siamo chiesti: 'Dobbiamo spiegarlo o dobbiamo mostrarlo?' C'era la volontà di un testo che attraversasse i confini proprio perché senza parole, solo con la forza delle immagini, perché ormai si è detto tutto e il contrario di tutto". Svuotato delle sue acque, il Mediterraneo restituisce alla vista morti e relitti, mentre sopra di loro passano ignare le grandi navi da crociera. "Tutto quello che in questo momento non vogliamo e non possiamo vedere".

Non si tratta di una semplificazione. Anzi. "Il nostro lavoro vuole proporre un dubbio. Immaginare il mare deserto è restituire un presente decodificato ma significa anche fare una proiezione in avanti per favorire una riflessione, che è quello che fa la letteratura", dice Nazzaro.

Protagonisti sono due bambini, Amalia e Giufà. Il loro paese non viene definito, la guerra che lo stravolge non è contestualizzata, perché il loro dramma è quello di tanti altri popoli. L'ennesimo bombardamento li separa e Amalia si mette in viaggio da sola verso una nuova vita, sperando di ritrovare l'amico. "Sono due bambini alla scoperta del mondo, una metafora della ricerca, in quello che è anche un testo di formazione che attraverso lo sguardo dei giovani mostra la realtà", continua Nazzaro.

Ma come è stato possibile che questo mare un tempo simbolo di speranza e progresso diventasse tutto questo? "Il Mediterraneo è sempre stato una ricchezza, importantissimo proprio grazie alla diversità, alle razze, alla cultura. E' assurdo che oggi sia un confine di paura. La commistione crea ricchezza e questo è un dato di fatto, non è solo un modo di dire. Il mare nostrum è davvero culla di civiltà e progresso proprio perchè c'è sempre stata commissione".

Il volume - la centesima pubblicazione per la casa editrice romana - è pubblicato con la collaborazione della Croce Rossa italiana. Nella prefezione, il suo presidente Francesco Rocca ricorda criticamente "le politiche adottate negli ultimi anni da governi miopi, sempre più attenti alla conservazione del consenso e attanagliati da una paura viscerale, capace di sradicare le ambizioni e annullare qualsiasi visione". Paura del diverso, politiche securiatrie, confini: alla fine "non è il Meditarraneo ad uccidere, è sempre un uomo che uccide un altro uomo", dice Nazzaro.

"Le barriere uccidono, anche in quel luogo altro che è il mare dove abbiamo posto confini invisibili come le aque territoriali. Ma proteggere vite umane dovrebbe essere sempre un imperativo".