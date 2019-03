"I matrimoni misti...", "ti sei bevuta il cervello?": che scontro tra Meloni e Calenda

Il Congresso mondiale delle Famiglie è in programma dal 29 al 31 marzo a Verona. E' in atto da giorni uno scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, sia sul patrocinio di Palazzo Chigi concesso all'iniziativa, sia sulla partecipazione di alcuni ministri come Lorenzo Fontana o lo stesso Matteo Salvini. Ve ne parlavamo in questo articolo. Il dibattito sulla famiglia e sul congresso di Verona di fine marzo, tuttavia, coinvolge anche altre forze politiche. Con toni non sempre pacati.

Il Congresso delle Famiglie a Verona e lo scontro Meloni-Calenda

E' il caso dell'acceso scambio social di oggi tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, su Twitter, scrive: "#M5S diffonde fake news sul congresso @wcfverona, sostenendo che sia contro la libertà delle donne. Dichiarazioni ridicole senza alcun riscontro. Loro invece sono per la droga libera, la propaganda #gender, i matrimoni misti: praticamente una comitiva di #punkabbestia al governo".

#M5S diffonde fake news sul congresso @wcfverona, sostenendo che sia contro la libertà delle donne. Dichiarazioni ridicole senza alcun riscontro. Loro invece sono per la droga libera, la propaganda #gender, i matrimoni misti: praticamente una comitiva di #punkabbestia al Governo — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 18 marzo 2019





Secondo la Meloni, insomma, il Movimento 5 stelle starebbe facendo una sorta di propaganda fake sul Congresso delle Famiglia. Già nei giorni scorsi, il vicepremier Luigi Di Maio aveva avuto parole di fuoco per la manifestazione, i suoi partecipanti e i concetti che veicola: "Più che di destra sono degli sfigati se trattano così le donne - aveva detto a DiMartedì su La7 -. Quelli non rappresentano nulla della cultura del M5s, chi vuole tornare indietro e trattare le donne così probabilmente ne risponderà alla storia e anche agli elettori". Quanto al ministro leghista Fontana, "se ci va andrà a rappresentare la sua forza politica e non il governo", aveva detto Di Maio.

Il messaggio non è sfuggito a Calenda che ha replicato alla Meloni, sempre via Twitter: "Ma ti sei bevuta il cervello? I matrimoni misti! Cosa sei la versione burina del KKK. Prenditi una pausa. Lunga". In un altro tweet, sempre sullo stesso tema, l'ex ministro chiarisce: "Ma quali idee di sinistra. Essere contro i matrimoni misti (religione, razza etc) vuol dire collocarsi tra i movimenti fascisti e razzisti che nei paesi civili sono fuori dall’arco costituzionale e vengono isolati da TUTTE le forze politiche".