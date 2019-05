Meloni contro Saviano: "Ha sputtanato la città di Napoli e se ne è andato"

Sono parole dure, destinate a far discutere, quelle che Giorgia Meloni ha usato contro Roberto Saviano, lo scrittore napoletano sotto scorta dopo le minacce ricevute dalla camorra. La leader di Fratelli d'Italia, a piazza Matteotti a Napoli per un comizio in vista delle elezioni europee 2019, si è scagliata così contro Saviano: "Napoli non è solo Gomorra. In 180 Paesi hanno letto che Napoli è solo camorra. Saviano, hai fatto i milioni sputtanando la tua città e te ne sei andato". E ha aggiunto: "Saviano ci ha messo anni a parlare di mafia nigeriana a Castel Volturno, forse aspettava che qualcuno scrivesse un articolo di giornale o un libro per poterlo copiare".

Le parole di Giorgia Meloni contro Saviano

Nei mesi scorsi, Saviano era stato spesso bersaglio degli anatemi lanciati da Matteo Salvini. Uno scontro infinito che finirà presto in tribunale. Ora le parole della Meloni, durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del partito.

Giorgia Meloni ha poi rivolto un pensiero alla piccola Noemi, la bambina ferita nel corso di una sparatoria in piazza Nazionale: "Quando parlo di figli qui a Napoli non posso non pensare alla piccola Noemi. Da madre ho gioito e mi sono emozionata quando ha riaperto gli occhi. La camorra fa schifo e lo Stato deve dichiararle guerra una volta per tutte. Le guerre si combattono con uomini e mezzi. Qui non basta la polizia: serve l'esercito e una legge speciale".

Sul palco è intervenuto anche Gennaro Del Prete, figlio di Federico, sindacalista medaglia d'oro al valor civile, ucciso dalla camorra. "Mio padre lavorava con perfetta coscienza che un giorno sarebbe stato ucciso, ma non è scappato. La sua vita è stata un atto d'amore verso la città e la patria. E' stato ucciso sognando una nazione senza soprusi", sono state le sue parole.