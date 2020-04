Coronavirus e mezzi pubblici: le regole da seguire per evitare il rischio contagio

Mascherina obbligatoria per i passeggeri a bordo, distanziamento di un metro, accessi contingentati in stazioni, porti e aeroporti. E poi gestione dei flussi di passeggeri in entrata e uscita, dispenser di soluzioni disinfettanti e sanificazione dei mezzi. Sono alcune delle linee guida predisposte dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la fase 2 del settore del trasporto pubblico, emanate per garantire la mobilità sul territorio nazionale in sicurezza al fine di assicurare il contenimento della diffusione del coronavirus.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i gestori dovranno organizzare il servizio assicurando: accessi contingentati a stazioni, aeroporti e porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto; la predisposizione di piani operativi per differenziare i flussi di salita e discesa da un mezzo di trasporto e limitare gli spostamenti all'interno delle stazioni, aeroporti e porti nonché nelle aree di sosta dei passeggeri e di attesa del mezzo di trasporto. Nel documento sui trasporti pubblici terrestri approvato dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid (qui in versione integrale), ci sono in primis alcune regole e raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico. Ecco il decalogo:

Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).

Utilizza i mezzi di trasporto pubblico collettivo nei casi necessari, ad esempio per recarti al lavoro.

Prediligi forme alternative di spostamento ove possibile, come camminare o andare in bicicletta.

Acquista, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app.

Durante il viaggio igienizza frequentemente le mani, anche utilizzando gli appositi dispenser ed evita di toccarti il viso.

Segui la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Utilizza correttamente le porte dei mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza.

Siediti solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti.

Evita di avvicinarti o di chiedere informazioni al conducente.

È necessario indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.

Di seguito, ecco una scheda del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riassume le linee guida per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative da adottare nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico.

Trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, trasporto non di linea, trasporto marittimo e portuale: mascherina obbligatoria per i passeggeri, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca; obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei mezzi di trasporti, nelle stazioni, aeroporti e porti e in tutti i luoghi di transito e sosta dei passeggeri; sistematica sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro utilizzati da viaggiatori e/o lavoratori secondo le modalità definite del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità; installazione di dispenser di soluzioni disinfettanti nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza; incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Diversamente, dovrà essere effettuata in modo da assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e laddove questo non fosse possibile, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (esempio mascherine); predisposizione di punti vendita, anche mediante distributori, di dispositivi di sicurezza nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti; previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori in caso di accertata temperatura corporea superiore dei 37,5 gradi; adozione di sistemi di informazione e divulgazione per il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale nonché sui comportamenti da tenere negli spazi comuni e nei luoghi di transito dell'utenza.

Settore ferroviario: regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili per un adeguato distanziamento; limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa; controlli di temperatura corporea ai gate; eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie; potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro a bordo treno; distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione "a scacchiera" sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online); applicazione di marker sui sedili non utilizzabili; adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus; sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto).

Trasporto di linea: il passeggero non può occupare il sedile accanto al conducente; non più di due passeggeri sui sedili posteriori purché muniti di dispositivi di sicurezza. In mancanza dei dispositivi, consentito un solo passeggero; su vetture omologate al trasporto di sei o più persone, consentiti non più di due passeggeri per ogni fila di sedili purché muniti di mascherine. Se possibile, dotare le vetture di paratie divisorie; uso di dispositivo di protezione individuale per il conducente.

Trasporto aereo: mascherina obbligatoria per i passeggeri; percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e fino ai gate; introduzione di termo-scanner per i passeggeri in arrivo e in partenza.

Tpl, trasporto lacuale e ferrovie concesse: flussi separati di salita e discesa dei passeggeri con tempi di attesa del mezzo di trasporto idonei ad evitare contatti attraverso anche aperture differenziate delle porte; applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro; aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri; portata ridotta dei mezzi con numero massimo di passeggeri per consentire il rispetto della distanza di un metro. Ove necessario, il conducente potrà decidere di non effettuare alcune fermate; apparati di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti; sospensione della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

