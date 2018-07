I trafficanti si riorganizzano, barcone con 450 migranti diretto in Italia. Salvini: "Porti chiusi"

Chiuso il caso della Diciotti (con la nave che nonostante la contrarietà di Salvini è approdata a Trapani) si apre subito un altro fronte. Un barcone con a bordo circa 450 migranti è in queste ore in viaggio verso l'Italia.

A darne notizia è lo stesso ministro dell'Interno, che ha già fatto sapere di voler negare l'attracco all'imbarcazione che in questo momento si troverebbe tra Malta e la Sicilia. "Come promesso, io non mollo. Un barcone con 450 clandestini a bordo è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire", scrive Salvini.

"A distanza di ore però nessuno si è mosso, e il barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia. Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?".

L'imbarcazione si sta dirigendo verso nord. Secondo Repubblica, i migranti sarebbero a bordo di un peschereccio in legno a due piani, e non un "barchino" come quelli usati sempre più spesso da diversi anni a questa parte. Segno, forse, che la guerra alle Ong e la chiusura dei porti - misure entrambe rivendicate da Salvini - hanno convinto i trafficanti di uomini a cambiare strategia.