In Italia arrivano sempre meno migranti

A poco più di un mese dalla fine dell’anno è possibile iniziare a tirare le somme sui numeri relativi agli sbarchi nel 2019. Secondo i dati forniti dal cruscotto statistico del Viminale dal 1° gennaio al 22 novembre 2019 sono arrivati in Italia appena 10.115 migranti, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018 e addirittura il 91% in meno rispetto al 2017. Al 31 dicembre dello scorso anno erano arrivate in Italia via mare 23.370 persone.

A meno di un’impennata improvvisa a dicembre, il 2019 sarà uno degli anni con meno sbarchi degli ultimi venti anni. Secondo la serie storica elaborata dall’Ismu sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Interno, dal ’97 ad oggi l’anno con meno sbarchi è stato il 2010 (4.406 arrivi), seguito dal 2009 (9.573 i migranti sbarcati). Dal 2011 in poi, con lo scoppio della primavera araba e la caduta di Gheddafi, le partenze dalla Libia si sono impennate, fino agli oltre 180mila migranti sbarcati nel 2016.

Da un paio di anni a questa parte però i flussi si sono decisamente ridimensionati. Ed è vero che a settembre e ottobre c’è stato un aumento degli sbarchi, ma si tratta pur sempre di numeri molto bassi se rapportati a quelli degli anni scorsi. A novembre peraltro sono sbarcati appena 465 migranti, contro i 980 dello scorso anno. Ad incidere però è stato anche il maltempo delle ultime settimane.

Migranti, sbarchi a Lampedusa e in Salento

Con le prime ore di mare calmo, o comunque non in tempesta, sono infatti riprese le partenze. Ieri a Lampedusa sono arrivate 87 persone a bordo di due diverse imbarcazioni. Al largo delle coste del Salento le motovedette della Guardia Costiera hanno invece intercettato un gommone con a bordo 45 persone di varie nazionalità: iracheni, iraniani di etnia curda, turchi e uzbeki. Ben cinque sono interi gruppi familiari in fuga da guerre e persecuzioni. Fra loro c’erano molti bambini.