Porti chiusi anche con il nuovo governo? Il caso della Alan Kurdi imbarazza il Pd

"Buongiorno, vi informiamo che il decreto 53/2019 è ancora valido. Cordiali saluti". È quanto si legge in un’email che inviata dal Viminale alla ong tedesca Sea Eye, dopo che quest’ultima aveva chiesto delucidazioni sulle nuove disposizioni in materia di immigrazione. La nave della Ong è da giorni in attesa di un porto. Il salvataggio è avvenuto lo scorso 31 agosto al largo di Malta quando la Alan Kurdi, che si stava dirigendo verso la zona Sar libica, si è imbattuta in una piccola imbarcazione con tredici migranti a bordo, di cui otto minori.

La Ong si è appellata sia al governo maltese che alle autorità italiane: finora però nessuna risposta. O meglio: dal ministero dell’Interno è arrivata la conferma (a dire il vero piuttosto scontata) che le norme contenute nel decreto sicurezza sono tutt’ora in vigore.

"L'Italia sembra continuare la politica disumana di Salvini" è stato il commento di Sea Eye. "La situazione a bordo della AlanKurdi peggiora di ora in ora" ha fatto sapere la Ong su Twitter spiegando che "uno dei migranti ha cercato di togliersi la vita" ma per fortuna è stato fermato dall’equipaggio.

The situation on board the #AlanKurdi worsens every hour. Last night, one of our guests tried to take his own life.

Other guests and our crew stopped him.



These humans are exhausted.

We need a safe port.

Immediately. pic.twitter.com/dP2jGzPzXk