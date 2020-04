"Qualcuno può venirci a salvare?". Nel Mediterraneo persi i contatti con tre imbarcazioni in difficoltà

"Qualcuno può aiutarci per favore? Sono incinta, non sto bene. Anche la bambina sta molto male, non abbiamo né acqua né cibo, non c'è nulla". E' il grido d'allarme lanciato da una donna che si trova su una delle quattro imbarcazioni di fortuna in avaria che da giorni chiedono disperatamente aiuto. A rendere pubblica la conversione è Alarm Phone che monitora le imbarcazioni nel Mediterraneo. La ragazza, una 21enne, parla in francese. Si trova a bordo di un gommone con cui Alarm Phone è riuscita a mettersi in contatto in nottata. "Abbiamo assistito 47 persone per un'altra notte in mare. Abbiamo parlato con loro alle 4.34, 6.37 e 6.51. Hanno detto che 5 persone sono svenute. Sono disperate dopo aver passato 80 ore in mare. Le autorità sanno di loro da 56 ore, avrebbero potuto salvarle molto tempo fa".

Lunedì di Pasqua.

Una madre ci dice che sua figlia di 7 anni ha bisogno di aiuto e che 5 persone hanno perso i sensi sulla barca in pericolo.



Quale leader UE ha il coraggio di chiamare questa madre e spiegarle che devono morire perché non vale la pena soccorrerli? pic.twitter.com/aBDOEn0z3B — Alarm Phone (@alarm_phone) April 13, 2020

La nave di soccorso Aita Mari, della ONG basca Salvamento Maritimo Humatirio, sarebbe riuscita a raggiungere l'imbarcazione. Non ha personale medico né di soccorso a bordo, ha dunque bisogno di assistenza urgente.

UPDATE: The ~47 people just told us that @smhumanitario reached them! But we lost contact to 3 of 4 boats that called us. Where are they, have any of them capsized? How can we find out when Malta, Italy, EU & Libya fail to provide information? Relatives are searching for answers! — Alarm Phone (@alarm_phone) April 13, 2020

Delle altre navi in mare invece non si sa più nulla. A bordo di un natante alla deriva ci sarebbero 55 migranti. L'ultimo contatto al Alarme phone risale alle 14.35 di ieri. Su un'altra barca si trovano 71 persone, ma dalle 11.04 di ieri non arrivano più notizie. Secondo Alarm phone si tratta di zona Sar maltese. Infine l'altro contatto perso è con una barca con 85 persone a bordo di cui non si conosce la posizione.

Lunedì di Pasqua.

Una madre ci dice che sua figlia di 7 anni ha bisogno di aiuto e che 5 persone hanno perso i sensi sulla barca in pericolo.



Quale leader UE ha il coraggio di chiamare questa madre e spiegarle che devono morire perché non vale la pena soccorrerli? pic.twitter.com/aBDOEn0z3B — Alarm Phone (@alarm_phone) April 13, 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La situazione nel Mediterraneo è precipitata"

La Ong Mediterranea Saving Humans fa appello al governo affinché prenda in mano la situazione. "Questa notte, come prevedibile, la situazione nel Mediterraneo centrale è precipitata" si legge in una nota della Ong. "Non sappiamo più quali parole usare per richiedere al Governo Italiano di avviare un soccorso immediato alle decine di persone lasciate morire in mare. In questo drammatico audio, raccolto ieri da Alarm Phone la drammatica testimonianza di una donna di 21 anni, incinta, a bordo di una delle navi in avaria con il figlio di 7 anni. Non c’è più tempo, le condizioni del mare stanno peggiorando. Salviamole, salvatele, forse siamo ancora in tempo".