Migranti, in 70 salvati e trasferiti a Lampedusa. Salvini attaccato da destra: "Ricomincia l'invasione"

Un barcone con a bordo circa 70 migranti è stato intercettato durante la navigazione verso le coste della Sicilia. Una motovedetta della Guardia costiera di Lampedusa ha raggiunto l'imbarcazione per trasbordare i naufraghi. Come si apprende, la motovedetta tornerà poi a Lampedusa da dove è partita nel pomeriggio. A bordo c'è almeno una donna. Si tratta di 53 sedicenti tunisini e 17 sedicenti libici. Lo riferiscono fonti del Viminale. Di questi, 20 sono su una barca della Capitaneria di Porto e 50 su una motovedetta della Guardia di Finanza. Le autorità italiane, spiegano le stesse fonti, hanno intercettato il barcone e hanno verificato l'esatta consistenza del gruppo (inizialmente le persone a bordo avevano dichiarato di essere 90).

"Ancora non sono arrivati - ha spiegato all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello - siamo in attesa di capirne di più". L'arrivo a Lampedusa è previsto alle 21. Secondo fonti del Viminale citate da Repubblica, ciò permetterà di "velocizzare le identificazioni, individuare gli scafisti e far scattare le procedure per le espulsioni".

Migranti verso Lampedusa, Salvini: "Al lavoro per rimandarli a casa"

Stando alle prime informazioni l'imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia Costiera quando era già in acque italiane. Il ministro dell'Interno non ha potuto far altro che prendere atto della situazione. Salvini ha poi annunciato che i migranti verranno immediatamente espulsi anche se sembra molto difficile che ciò possa avvenire in tempi brevi. "In Italia si entra rispettando le regole. Siamo già al lavoro affinché i 90 clandestini arrivati a Lampedusa vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore", il commento del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

In Italia si entra rispettando le regole. Siamo già al lavoro affinché i 90 clandestini arrivati oggi a #Lampedusa vengano rispediti a casa loro nelle prossime ore. pic.twitter.com/X0G1KIv0Aa — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 aprile 2019





Fratelli d'Italia contro la Lega: "I porti tornano ad essere aperti"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, va però all'attacco del ministro: ''Con i 90 clandestini presi oggi in mezzo al mare e portati a Lampedusa, i porti tornano a essere spalancati ed è ufficialmente ricominciata la stagione dell'invasione. Dopo il decreto flussi di ieri, che prevede decine di migliaia di nuovi ingressi, riappaiono dunque i barconi. I Cinquestelle piegano la Lega anche sull'immigrazione?''.